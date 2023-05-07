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Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды фильма «Всё о Еве» Энн Бакстер

7 мая
2023 год

Новости кино >>
7 мая 2023
Сегодня, 7 мая, исполнилось 100 лет со дня рождения популярной американской актрисы Энн Бакстер.


Будущая звезда голливудских фильмов, бродвейских постановок и сериалов родилась 7 мая 1923 года в Мичиган-Сити, штат Индиана, в семье руководителя ликероводочной компании Seagram Company Ltd. Кеннета Стюарта Бакстера и Кэтрин Дороти, чьим отцом был известный архитектор Фрэнк Ллойд Райт. На театральную сцену впервые вышла в пять лет, сыграв в школьной постановке. Спустя год семья переехала в Нью-Йорк — здесь Энн продолжила участвовать в спектаклях. Жила в округе Уэстчестер и посещала частную школу для девочек Brearley. На ее желание стать актрисой оказала большое влияние бродвейская постановка с Хелен Хейз в главной роли. В 13 лет девочка уже сама играла на Бродвее в спектакле «Видели, но не слышали». Актерскому мастерству обучалась у знаменитого педагога Марии Успенской.

Кинодебют актрисы состоялся в вестерне 1940 года «Упряжка из двадцати мулов» после того, как она подписала контракт с киностудией 20th Century Fox. Через два года была арендована RKO Pictures для роли Люси Морган в «Великолепных Амберсонах» Орсона Уэллса, а в 1943-м предстала в образе французской горничной в северо-африканском отеле в картине Билли Уайлдера «Пять гробниц по пути в Каир», продемонстрировав убедительный французский акцент. В 1946-м снялась вместе с Тайроном Пауэром и Джин Тирни в ленте «На краю лезвия», за которую получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Она также снялась в роли Констанс Мэй в вестерне «Желтое небо», где компанию ей составили Грегори Пек и Ричард Уидмарк.

Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды фильма «Всё о Еве» Энн Бакстер
фото: кадр из фильма «Всё о Еве»

1950-е для Бакстер начались с утверждения на одну из главных ролей в фильме Джозефа Лео Манкевича «Всё о Еве», в котором главной звездой была Бетт Дэвис. Образ Евы Харрингтон, вдохновленный сумасшедшей дублершей, сыгранной ею на старте карьеры в бродвейской пьесе «Видели, но не слышали», принес Энн номинацию на «Оскар». В 1953-м заключила контракт на две ленты c Warner Bros. Первой стала роль Рут Гранфор в фильме Альфреда Хичкока «Я исповедуюсь», а второй картиной — детектив Фрица Ланга «Синяя гардения», в котором она предстала в качестве женщины, обвиняемой в убийстве. В июне 1954-го ей досталась роль египетской принцессы и королевы Нефертири в картине Сесиля Б. ДеМилля «Десять заповедей», вышедшей спустя два года. В 50-е она также продолжила выступать на театральной сцене.

В 1960-м имя Энн Бастер было увековечено на Голливудской «Аллее славы». Тогда же она стала частым гостем на телевидении. Приняла участие в популярном воскресном ток-шоу CBS «Какая у меня работа?». Снялась в сериалах «Бэтмен», «Час Альфреда Хичкока», «ФБР» и других. В 1970-м вернулась на Бродвей с музыкальной постановкой «Аплодисменты», представлявшей собой театральную версию фильма «Всё о Еве». На этот раз роль Марго Ченнинг вместо Бетт Дейвис исполнила Лорен Бэколл. В 1970-х часто часто выступала в качестве звездного гостя в шоу «Шоу Майка Дугласа» и исполнила роль убийцы в эпизоде «Коломбо» под названием «Коломбо: Реквием для падающей звезды», отсылающем к шедевру «Всё о Еве». В «Параде дураков» ей достался образ стареющей проститутки, помогающей героям Джеймса Стюарта, Строзера Мартина и Курта Расселла убежать от злодея в исполнении Джорджа Кеннеди. В 1983-м снялась в сериале «Отель», заменив Бетт Дейвис после ее болезни.

Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды фильма «Всё о Еве» Энн Бакстер
фото: в образе Нефертири

За свою жизнь успела сыграть около 100 ролей в кино и на телевидении. Обладательница пяти престижных наград, включая «Эмми». Была замужем за актером Джоном Годяком. В 1976-м написала книгу «Антракт» о своей жизни со вторым супругом — владельцем скота на ранчо Рэндольфом Галтом. Увлекалась музыкой и активно занималась благотворительностью для Connecticut Early Music Society. 4 декабря 1985-го у звезды произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга во время поездки на такси на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. В течение восьми дней находилась на жизнеобеспечении в Нью-Йоркской больнице Ленокс-Хилл. Энн Бакстер не стало 12 декабря в возрасте 62 лет. Ее похоронили в поместье Фрэнка Ллойда Райта на кладбище Ллойд Джонс, Спринг-Грин, в штате Висконсин.
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