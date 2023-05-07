Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова

В возрасте 64 лет не стало члена союза кинематографистов и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров, известного петербургского актера и продюсера Александра Тютрюмова
. Печальную новость сообщает агентство РИА Новости
со ссылкой на киностудию «Ленфильм».
«Прощание пройдет 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре "Родина". Отпевание пройдет после, в храме Рождества Христова на Песках», —
говорится в публикации студии в социальной сети Вконтакте
.
Александр Аркадьевич
родился 22 апреля 1959 года в Подпорожье Ленинградской области. Окончил индустриально-педагогический техникум, потом получил высшее экономическое и политическое образование. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии. Восемь лет играл в народном театре города Подпорожье.
В кино дебютировал эпизодической ролью в комедии Александра Рогожкина
«Операция "С Новым годом!"
». Зрителям запомнился в образах подполковника Егорова в «Убойной силе
» и бандита Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности
». Всего на его счету около 90 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей
», «Блокпост
», «Цветы календулы
», «Бандитский Петербург-2
», «Механическая сюита
», «В движении
», «Копейка
», «Мастер и Маргарита
», «Ирония судьбы. Продолжение
», «Гена-Бетон
», «Семейный альбом
», «Ольга
» и «Метод Михайлова
». Спродюсировал около 20 работ и поставил драму «Искушение
».
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