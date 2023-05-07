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Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова

7 мая
2023 год

Новости кино >>
7 мая 2023

В возрасте 64 лет не стало члена союза кинематографистов и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров, известного петербургского актера и продюсера Александра Тютрюмова. Печальную новость сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на киностудию «Ленфильм».

«Прощание пройдет 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре "Родина". Отпевание пройдет после, в храме Рождества Христова на Песках», — говорится в публикации студии в социальной сети Вконтакте.

Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова
фото: smotrim.ru

Александр Аркадьевич родился 22 апреля 1959 года в Подпорожье Ленинградской области. Окончил индустриально-педагогический техникум, потом получил высшее экономическое и политическое образование. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии. Восемь лет играл в народном театре города Подпорожье.

В кино дебютировал эпизодической ролью в комедии Александра Рогожкина «Операция "С Новым годом!"». Зрителям запомнился в образах подполковника Егорова в «Убойной силе» и бандита Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Всего на его счету около 90 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Блокпост», «Цветы календулы», «Бандитский Петербург-2», «Механическая сюита», «В движении», «Копейка», «Мастер и Маргарита», «Ирония судьбы. Продолжение», «Гена-Бетон», «Семейный альбом», «Ольга» и «Метод Михайлова». Спродюсировал около 20 работ и поставил драму «Искушение».
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персоны
Александр РогожкинАлександр Тютрюмов
фильмы
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Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова фотографии
Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова фотографии
Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова фотографии
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