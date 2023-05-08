Создателю «Вечного сияния чистого разума» Мишелю Гондри исполнилось 60 лет

что почитать?

Спутник телезрителя «Рубеж»: Спасибо деду за победу 6 мая, 22:50, СТС

Рецензии на фильмы «Уроки фарси»: Язык мой, враг мой Вадим Перельман и Ларс Айденгер – о трудностях перевода в условиях концлагеря

Лайфстайл Дрю Бэрримор отказалась вести шоу MTV Movie & TV Awards, чтобы поддержать голливудских сценаристов Забастовка длится с апреля

Спутник телезрителя «1+1»: Нет ручек — нет конфетки 7 мая, 19:00, viju TV1000

Спутник телезрителя «Невеста»: Мне не Горько В ночь с 5 на 6 мая, 02:00, ТВ-3