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Создателю «Вечного сияния чистого разума» Мишелю Гондри исполнилось 60 лет

8 мая
2023 год

Новости кино >>
8 мая 2023
Сегодня, 8 мая, исполнилось 60 лет известному французскому режиссеру, сценаристу, продюсеру и клипмейкеру Мишелю Гондри, прославившемуся благодаря картине «Вечное сияние чистого разума».

Создателю «Вечного сияния чистого разума» Мишелю Гондри исполнилось 60 лет
фото: geektyrant.com

Будущий мастер родился 8 мая 1963 года в Версале. Дед, Констан Мартен, — в 1947-м изобрел один из первых музыкальных синтезаторов. Отец — инженер-электронщик, пианист и органист. В детстве мечтал стать художником или изобретателем. Окончил отделение графики Национальной школы искусств и ремесел в Париже. Первым режиссерским опытом стали музыкальные видео для поп-рок-группы Oui Oui, которую он создал вместе со школьным другом Этьеном Шарри в 1983-м. Группа, где Гондри был барабанщиком, успела записать два альбома и несколько синглов до своего распада в 1992-м. Бьорк увидела его работы и предложила снять несколько роликов на свои песни. Сотрудничество с исландской певицей принесло ему четыре номинации на премию «Грэмми». В качестве клипмейкера сотрудничал с такими известными исполнителями как Пол Маккартни, Канье Уэст, Кайли Миноуг, Daft Punk, The White Stripes, The Chemical Brothers, The Rolling Stones, Radiohead и многие другие.

В кино дебютировал в 1998-м коротким метром «Письмо». Полнометражным дебютом через три года стала драма «Звериная натура», отмеченная номинацией на «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля. Второй полнометражный фильм – мелодрама «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри в главной роли — принесла режиссеру «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, премию «Сатурн» за лучшую фантастическую ленту года и номинации на премии BAFTA и «Сезар». Среди популярных работ – одна из трех новелл в альманахе «Токио!», вошедшая в список претендентов на премию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля», и картина «Мы и я», которая также удостоилась номинации на приз киносмотра в Каннах.

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На счету Мишеля Гондри также фильмы «Наука сна», «Перемотка», «Зеленый шершень», «Пена дней», «Счастлив ли человек высокого роста?: Анимированная беседа с Ноамом Чомски», «Заноза в сердце» и сериалы «Полет Конкордов» и «Шучу». Помимо кино, режиссер продолжает снимать видеоклипы. В 2014-м принял участие в жюри 64-го Берлинского кинофестиваля. Обладатель 32 престижных наград.
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Вечное сияние чистого разумаЗвериная натураЗеленый ШершеньНаука снаПена днейПеремоткаПолёт КонкордовСчастлив ли человек высокого роста?: Анимированная беседа с Ноамом ЧомскиТокио!Шучу

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