Зрители вручили «Святому архипелагу» Сергея Дебижева Гран-При фестиваля «Золотой ворон»

Обладателем Гран-При VII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» стала документальная лента Сергея Дебижева «Святой архипелаг». Согласно пресс-службе смотра, именно эту картину выбрали зрители, которые и определяют главного победителя. Профессиональное жюри сделало свой выбор в пользу китайского фильма Ван Чуна «Мороженое со вкусом сладкого картофеля». Результаты огласили на церемонии закрытия, которая прошла 7 мая в анадырском кинотеатре «Полярный».
фото: пресс-служба фестиваля
«Без вас, дорогие зрители, этого фестиваля не было бы. Вы – основа и наш стимул для развития. Наша любовь с вами длится семь лет. Это большой срок, и я надеюсь, что фестиваль вас всё это время радует и никогда не разочаровывал. Кинофестиваль идет круглый год, у нас много мероприятий и ближайшее пройдет летом, когда мы проведем кинолабораторию со школьниками в формате киносмены, потому что наш смотр касается не только развития и укрепления международных и межрегиональных культурных связей, но и направлен на развитие чукотского кинематографа, за который мы очень болеем», – сказал художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин.
«Святой архипелаг» представляет собой масштабное повествование о жизни Соловецкой обители. Соловецкие острова являются ключевой точкой в духовной географии России. Эти места отмечены духовными, историческими, культурными событиями, оставившими глубокий след в нашей истории и в народной памяти. Находясь на далекой окраине России, архипелаг, волею судьбы, стал одним из мощнейших символов русского духа. По словам вышедшего на сцену за Гран-При оператора фильма Алексея Немова, «многие из нашей группы мечтали бы оказаться на Чукотке, но счастливый билет вытянул я. Конечно, мы снимаем картины и работаем для нашего любимого зрителя, и очень приятно, что наша любовь к зрителям взаимна. Спасибо за столь высокую оценку и за то, что наш фильм нашел отклик в ваших сердцах и душах».
фото: пресс-служба фестиваля
Композитора «Святого архипелага» Вячеслава Бутусова отметили специальным дипломом жюри полнометражного конкурса «За музыку, пробуждающую чувства». Специальный диплом «За создание выдающегося детского актерского ансамбля» достался иранскому режиссеру Мехди Хоссейниванду за «Астероид». Дипломом «За лучшую женскую роль и безупречный дебют» жюри наградило непрофессиональную актрису Лию Санаа, сыгравшую в «Тропе» Михаила Кулунакова, который также получил приз смотра за режиссерскую работу. Специальный приз жюри с формулировкой «За профессионализм и преданность кино» вручили игровому дебюту документалистки Наталии Гугуевой «Туман». Лучшим оператором полнометражного конкурса назван Алексей Головков, снявший неигровую ленту «Семь дней осени», лучшей сценарной работой жюри признали «Водного мальчика» таджикистанского режиссера Файзулло Файзова.
Конкурс полнометражных фильмов оценивали иранский кинематографист Бехруз Шоайби, заместитель Председателя правления по стратегическому развитию Государственном центре поддержки национального кино Казахстана Канат Торебай, китайский фестивальный продюсер Ли Юань, кинокритик Егор Москвитин и главный редактор киностудии «Ленфильм», преподаватель Андрей Апостолов. Председателем жюри выступил художественный руководитель Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Романов.
фото: пресс-служба фестиваля
Лучшие короткометражные игровые и неигровые картины выбирали актриса Ксения Суркова, режиссер и радиоведущий Иван Семиклетов и китайский продюсер Го Сюйян под руководством директора Центрального Дома кинематографистов РФ Екатерины Головни. Лучшей неигровой короткометражкой названа таджикистанская картина «Алиф. До.Ре.Ми» Алижана Джалилова, среди игровых коротких метров победила лента Рауля Гейдарова «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама». Призом жюри «За успешный дебют в режиссуре» была отмечена «Соседка» Дениса Бузина. Специальные дипломы получили: «За чистоту жанра» – «Зверь» Андрея Окорокова (Сербия), «За новый киноголос Чукотки» – «Мы из Кепервеема» Вячеслава Вельвуна, «За раскрытие глубины души и силы характера иранской женщины» – «Зари» Армана Голипура Даштаки (Иран), «За единение природы и человека» – «Соколики» Юлии Макаровой, «За сохранение традиций и продвижение научно-популярного кино» – «Вспышки света» Юлии Киселевой, которая также стала обладателем Гран-При короткометражного конкурса.
Специальным дипломом «За открытие малоизвестных страниц великой истории» оргкомитет фестиваля отметил документальную ленту Дарьи Хреновой «Незамерзающий порт надежды». Специальный приз «Золотой ворон» с формулировкой «За бесценный вклад в счастливое детство» вручили одному из главных отечественных режиссеров анимационного кино Константину Бронзиту.
фото: пресс-служба фестиваля
Помимо большой образовательной программы на нынешнем «Золотом вороне» впервые была показана большая секция анимационного кино, победителей в которой выбирали юные зрители. По итогам голосования победил мультфильм Анны Вартанян «Кстати, о птичках». В этом же блоке впервые специальный приз был вручен от партнера кинофестиваля – программы социальных инвестиций «Родные города», которая реализуется компанией «Газпром нефть». Обладателем этой награды стал мультфильм Матвея Лашко «Сказ. Песня Сирин».
Главные награды фестиваля созданы художником-косторезом из бивня мамонта и рога лося и своей композицией изображают чукотскую легенду о сотворении мира.
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