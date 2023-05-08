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Адаптация игры «Одни из нас» стала триумфатором премии MTV Movie & TV Awards

8 мая
2023 год

Новости кино >>
8 мая 2023
Шоу HBO «Одни из нас» стало триумфатором премии MTV Movie & TV Awards, чья церемония вручения из-за забастовки сценаристов проходила в записи. Адаптация популярной игры отмечена наградами за сериал года, лучшего героя (Педро Паскаль) и дуэт Паскаля и Беллы Рэмси. Список лауреатов опубликован на сайте музыкального канала.


Среди фильмов победу одержал «Крик 6», которому также вручили статуэтку за драку Призрачного лица с Гейл Уэзерс в исполнении Кортни Кокс. Тому Крузу, сыгравшему в картине «Топ Ган: Мэверик», достался приз за лучшую роль в кино. Элизабет Олсен, снявшаяся в кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», признана злодеем года. Адаму Сандлеру вручили награду за комедийную роль в «Убийстве в Париже».

Звезда «Уэнздэй» Дженна Ортега отмечена за выдающуюся роль на ТВ. Почетного звания «комедийного гения» удостоена Дженнифер Кулидж, получившая также приз за лучший испуг в «Белом лотосе». Прорывом года назвали Джозефа Куинна, сыгравшего в четвертом сезон «Очень странных дел», а «Внешним отмелям» досталась награда за поцелуй в исполнении Мэдисон Бейли и Руди Панкоу.
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