Адаптация игры «Одни из нас» стала триумфатором премии MTV Movie & TV Awards

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Новости кино В День Победы состоится премьера фильма «Топор 1945» с Андреем Смоляковым НТВ покажет 9 мая все части военной драмы

Новости кино Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова Петербургскому актеру и продюсеру было 64 года

Спутник телезрителя «1+1»: Нет ручек — нет конфетки 7 мая, 19:00, viju TV1000

Спутник телезрителя «Красный призрак»: Неуловимые советские мстители 8 мая, 22:25, Первый канал

Спутник телезрителя «Рубеж»: Спасибо деду за победу 6 мая, 22:50, СТС

Интервью Денис Власенко: Когда меня приглашают на что-то странное, я все равно хожу на пробы Актер — о фильме «Юра дворник» и радикальных экспериментах для роли