Адаптация игры «Одни из нас» стала триумфатором премии MTV Movie & TV Awards

Шоу HBO «Одни из нас
» стало триумфатором премии MTV Movie & TV Awards, чья церемония вручения из-за забастовки сценаристов проходила в записи. Адаптация популярной игры отмечена наградами за сериал года, лучшего героя (Педро Паскаль
) и дуэт Паскаля и Беллы Рэмси
. Список лауреатов опубликован на сайте
музыкального канала.
Среди фильмов победу одержал «Крик 6
», которому также вручили статуэтку за драку Призрачного лица с Гейл Уэзерс в исполнении Кортни Кокс
. Тому Крузу
, сыгравшему в картине «Топ Ган: Мэверик
», достался приз за лучшую роль в кино. Элизабет Олсен
, снявшаяся в кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
», признана злодеем года. Адаму Сандлеру
вручили награду за комедийную роль в «Убийстве в Париже
».
Звезда «Уэнздэй
» Дженна Ортега
отмечена за выдающуюся роль на ТВ. Почетного звания «комедийного гения» удостоена Дженнифер Кулидж
, получившая также приз за лучший испуг в «Белом лотосе
». Прорывом года назвали Джозефа Куинна
, сыгравшего в четвертом сезон «Очень странных дел
», а «Внешним отмелям
» досталась награда за поцелуй в исполнении Мэдисон Бейли
и Руди Панкоу.
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