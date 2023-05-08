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Элизабет Мосс и Кейт Хадсон возглавят триллер Макса Мингеллы «Раковина»

8 мая
2023 год

Новости кино >>
8 мая 2023
Элизабет Мосс и Кейт Хадсон сыграют в психологическом триллере Макса Мингеллы «Раковина» (Shell), сообщает Deadline.

Элизабет Мосс и Кейт Хадсон возглавят триллер Макса Мингеллы «Раковина»
фото: deadline.com

Зрителей ожидает история актрисы Саманты (Мосс), попавшей в модную клинику Shell, которая славится новаторством в области здоровья и красоты и обещает своим клиенткам всегда выглядеть молодыми. Лечение изменило жизнь и карьеру Саманты, и у нее завязалась крепкая дружба с генеральным директором Shell, ультрагламурной Зои Шеннон (Хадсон). Когда при загадочных обстоятельствах пропадает ряд бывших пациентов клиники, включая популярную звезду социальных сетей Хлою Бенсон (ее сыграет Кайя Гербер), героиня начинает опасаться, что сама может оказаться в опасности.

За сценарий отвечает автор «Лу» Джек Стэнли. Продюсерская команда состоит из Мосс, Мингеллы, Фреда Бергера, Брайана Кэвэно-Джонса, Линдси Макманус, Алисии Ван Куверинг и Джейми Белла в качестве исполнительного продюсера.
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