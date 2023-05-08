Карл Урбан станет Джонни Кейджем в продолжении «Мортал Комбата»

Карл Урбан
получил роль в сиквеле «Мортал Комбата
», уверяет TheWrap
.
Звезда «Пацанов
» воплотит образ лихой голливудской звезды боевиков Джонни Кейджа, который является одним из любимых персонажей среди поклонников серии файтингов, стартовавшей в 1992 году.
Режиссерское кресло продолжения вновь займет Саймон Маккуойд
. Сценарий написал автор «Лунного рыцаря
» Джереми Слэйтер. Продюсерами выступят Маккуойд, Джеймс Ван
, Тодд Гарнер и Беннетт Уолш. Льюис Тан
, Джессика Макнэми и Хироюки Санада
вернутся к ролям Коула Янга, Сони Блэйд и Скорпиона соответственно.
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Для Урбана это будет возвращение к экранизациям видеоигр. В 2005-м он сыграл Джона Гримма в киноверсии шутера DOOM
, поставленной Анджеем Бартковяком
.
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