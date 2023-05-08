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Карл Урбан станет Джонни Кейджем в продолжении «Мортал Комбата»

8 мая
2023 год

Новости кино >>
8 мая 2023

Карл Урбан получил роль в сиквеле «Мортал Комбата», уверяет TheWrap.

Карл Урбан станет Джонни Кейджем в продолжении «Мортал Комбата»
фото: press-start.com

Звезда «Пацанов» воплотит образ лихой голливудской звезды боевиков Джонни Кейджа, который является одним из любимых персонажей среди поклонников серии файтингов, стартовавшей в 1992 году.

Режиссерское кресло продолжения вновь займет Саймон Маккуойд. Сценарий написал автор «Лунного рыцаря» Джереми Слэйтер. Продюсерами выступят Маккуойд, Джеймс Ван, Тодд Гарнер и Беннетт Уолш. Льюис Тан, Джессика Макнэми и Хироюки Санада вернутся к ролям Коула Янга, Сони Блэйд и Скорпиона соответственно.

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Для Урбана это будет возвращение к экранизациям видеоигр. В 2005-м он сыграл Джона Гримма в киноверсии шутера DOOM, поставленной Анджеем Бартковяком.
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