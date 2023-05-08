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Режиссер Анна Зайцева сняла свое имя с титров сериала KION «Отчаянная невеста»

8 мая
2023 год

Новости кино >>
8 мая 2023

Режиссер Анна Зайцева, известная по популярным короткометражке и подростковому веб-сериалу «Сама дура», сняла свое имя с титров проекта «Отчаянная невеста», который вышел 4 мая в онлайн-кинотеатре KION.

Режиссер Анна Зайцева сняла свое имя с титров сериала KION «Отчаянная невеста»
фото: "Отчаянная невеста"/KION

«Я сняла свое имя с титров автора и режиссера проекта, который действительно когда-то был авторским, в связи с тем, что не согласна с версией, которая вышла на платформе. Я не имею отношения к тому, как в итоге смонтирован сериал и сделан пост-продакшн», – написала режиссер в соцсетях.

По ее словам, «из режиссерского монтажа, где было 7 серий по 24-26 минут, получилось 5 серий по 20 минут, то есть вырезано 40 процентов материала», в связи с чем «образовалось множество логических дыр и скачков между эпизодами; история потеряла объем, главная героиня так же стала плоской».

«Смысл фильма изменен. Вырезана целая серия про братьев близнецов, с отличными актерскими работами и интересной историей. Не согласна с подачей в жанре чистой комедии. Не согласна с тем, как кардинально изменен финал», – добавила Зайцева.

Тем не менее она благодарит партнеров по площадке и съемочную группу, а также просит авторов «взвешенно принимать решение при продаже проекта и согласовании договора».

Согласно официальному синопсису KION, сериал «Отчаянная невеста» рассказывает про 33-летнюю Алису (ее сыграла сама Зайцева), которая состоит в отношениях с женатым Лукасом (Пьер Бурель) и уверена, что возлюбленный вот-вот разведется. Однако мечты о совместном будущем с любимым рушатся, когда девушка узнает, что жена Лукаса ждет третьего ребенка. После скандального расставания мать Алисы убеждает дочь, что в ее тридцать с хвостиком шансов выйти замуж и родить практически не осталось, нужно торопиться. Мама уверена: пора заканчивать с поисками себя и бросать занятия в киношколе, чтобы сосредоточиться на поиске мужа. Мама и дочь заключают договор: в течение года Алиса должна найти мужа и забеременеть, иначе ей придется рожать от лучшего друга Паши – сына маминой подруги, умного, саркастичного и талантливого, которому также не везет в любви, и он компенсирует отсутствие отношений просмотром порно. У Алисы нет ни карьеры, ни семьи, ни финансовой стабильности в жизни, но зато достаточно упорства. Главное – найти мужчину, который будет удовлетворять ее как духовно, так и физически: для раскрепощенной и открытой к сексуальным экспериментам Алисы последнее особенно важно. Свои поиски идеального кандидата она решает запечатлеть на камеру, чтобы затем превратить отснятый материал в курсовую работу для киношколы.

Представители онлайн-кинотеатра KION отказались от комментариев.
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Режиссер Анна Зайцева сняла свое имя с титров сериала KION «Отчаянная невеста» фотографии
Режиссер Анна Зайцева сняла свое имя с титров сериала KION «Отчаянная невеста» фотографии
Режиссер Анна Зайцева сняла свое имя с титров сериала KION «Отчаянная невеста» фотографии
Режиссер Анна Зайцева сняла свое имя с титров сериала KION «Отчаянная невеста» фотографии
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