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Свежий трейлер аниме «Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке»

9 мая
2023 год

Новости кино >>
9 мая 2023
Студия CloverWorksСемья шпиона», «Обещанный Неверленд») выпустила новый трейлер полнометражного фильма «Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке». Первый из двух проектов, продолжающих историю сериала «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки», начнут показывать в японских кинотеатрах с 23 июня.


Второкурсник старшей школы Сакута Адзусагава, страдающий от подросткового синдрома, помогает Маи Сакурадзиме и другим соученицам с похожими симптомами прийти в норму. Его младшая сестра Каэдэ, покрывшаяся стигматами после травли в соцсетях, тоже понемногу выздоравливает от аномальных проявлений пубертата и решает продолжить обучение в той же школе, что и ее брат. Сакута готов поддержать сестру, но не уверен, что это именно то, чего она действительно хочет.

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Творческая группа оригинального аниме во главе с режиссером Соити МасуиВойна горничных Акибы», «Квест на фоне сакуры») и актеры озвучивания вернутся к работе над проектом, а — Юрика Кубо сэйю Каэды Адзусагавы, Юри из «Девушек в последнем путешествии» и Кикё Кусида из «Добро пожаловать в класс превосходства» — также исполнит музыкальный трек Fukashigi no Carte.

Свежий трейлер аниме «Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке»

«Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке» — сиквел аниме-сериала 2018 года и полнометражного фильма «Этому глупому свину и не снилась девочка-зайка». В нем будет экранизирован восьмой том ранобэ Хадзимэ Камосиды.
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Свежий трейлер аниме «Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке» фотографии
Свежий трейлер аниме «Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке» фотографии
Свежий трейлер аниме «Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке» фотографии
Свежий трейлер аниме «Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке» фотографии
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