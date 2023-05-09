Билл Скарсгард познакомится с «Оружейным бароном» Николасом Кейджем

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Свежий трейлер аниме «Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке»

8 мая

Режиссер Анна Зайцева сняла свое имя с титров сериала KION «Отчаянная невеста»

Проект, с финальным монтажом которого она не согласна, вышел на платформе 4 мая