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Билл Скарсгард познакомится с «Оружейным бароном» Николасом Кейджем

9 мая
2023 год

Новости кино >>
9 мая 2023

Николас Кейдж и Билл Скарсгард сыграют в сиквеле криминального триллера Эндрю Никкола «Оружейный барон», получившего название «Оружейные бароны» (Lords of War). Об этом сообщает Variety.

Билл Скарсгард познакомится с «Оружейным бароном» Николасом Кейджем
фото: deadline.com

За постановку и сценарий вновь отвечает Никкол. Старт съемок запланирован на осень. Зрителям поведают про Юрия Орлова (Кейдж), самого известного в мире торговца оружием, который обнаруживает, что у него есть внебрачный сын Антон (Скарсгард), пытающийся превзойти своего отца. Парень собирает армию наемников для борьбы с конфликтами Америки на Ближнем Востоке. Это вызывает ожесточенное соперничество между поколениями, настраивающее отца и сына друг против друга.

Оригинал вышел в 2005 году. Считается, что персонаж Кейджа вдохновлен личностью обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, которого в декабре 2022-го освободили из американской тюрьмы и вернули на родину в обмен на баскетболистку Бритни Грайнер, задержанную ранее за хранение наркотиков.
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