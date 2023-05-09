Билл Скарсгард познакомится с «Оружейным бароном» Николасом Кейджем

Николас Кейдж
и Билл Скарсгард
сыграют в сиквеле криминального триллера Эндрю Никкола
«Оружейный барон
», получившего название «Оружейные бароны» (Lords of War). Об этом сообщает Variety
.
За постановку и сценарий вновь отвечает Никкол. Старт съемок запланирован на осень. Зрителям поведают про Юрия Орлова (Кейдж), самого известного в мире торговца оружием, который обнаруживает, что у него есть внебрачный сын Антон (Скарсгард), пытающийся превзойти своего отца. Парень собирает армию наемников для борьбы с конфликтами Америки на Ближнем Востоке. Это вызывает ожесточенное соперничество между поколениями, настраивающее отца и сына друг против друга.
Оригинал вышел в 2005 году. Считается, что персонаж Кейджа вдохновлен личностью обвиненного в торговле оружием Виктора Бута, которого в декабре 2022-го освободили из американской тюрьмы и вернули на родину в обмен на баскетболистку Бритни Грайнер, задержанную ранее за хранение наркотиков.
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