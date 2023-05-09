Керри Кондон составит компанию Брэду Питту в фильме про Формулу-1

Керри Кондон
составит компанию Брэду Питту
в безымянном фильме Apple TV+ про Формулу-1, сообщает Deadline
.
Активное участие в картине принимает британский автогонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, чья карьера послужила вдохновением для сюжета о вышедшем на пенсию гонщике, который возвращается в спорт для подготовки молодого гонщика к соревнованиям. Кондон воплотит образ главного инженера их команды, отвечающей за дизайн и разработку гоночного автомобиля.
В актерском составе также числится Дамсон Идрис. Режиссером ленты назначен Джозеф Косински
, а сценарий написал Эрен Крюгер
. Продюсерами выступят Питт, Хэмилтон и Джерри Брукхаймер
.
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