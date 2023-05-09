Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Том Хиддлстон и Марк Хэмилл расскажут про «Жизнь Чака»

9 мая
2023 год

Новости кино >>
9 мая 2023
Том Хиддлстон и Марк Хэмилл исполнят главные роли в «Жизни Чака» (The Life Of Chuck). Основой для картины послужит одноименная повесть Стивена Кинга из сборника «Будет кровь», уточняет Deadline.

Том Хиддлстон и Марк Хэмилл расскажут про «Жизнь Чака»
фото: latestly.com

Будущую картину возглавит в качестве режиссера, сценариста и продюсера Майк Флэнеган, ранее адаптировавший для кино роман Кинга «Доктор Сон».

Зрителям поведают три самостоятельные истории, связанные с Чарльзом Кранцем (Хиддлстон). Рассказ начнется с момента смерти 39-летнего героя от рака мозга и проследует за ним в обратном порядке до его детства, которое он провел в доме с привидениями.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   9.05.2023 - 16:22
На обложке книги изображение кота. Очень много у Стивена Кинга связано с этим животным, служит определенным символом. читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   9.05.2023 - 15:58
Очень давно, кстати, нигде не видела Тома Хиддлстона! Надеюсь, хотя бы этот проект как-то вернет его на мировую арену, все-таки актер очень интересный и запоминающийся читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Том Хиддлстон вернется к роли «Ночного администратора»
Марк Хэмилл, Карла Гуджино и Фрэнк Лангелла станут свидетелями «Падения дома Ашеров»
персоны
Стивен КингМайк ФлэнеганТом ХиддлстонМарк Хэмилл
фильмы
Доктор Сон

анонс

Скорбим

Сергей Дрейден
8 мая ушёл из жизни актёр Сергей Дрейден.
Александр Тютрюмов
7 мая ушёл из жизни актёр Александр Тютрюмов.
Виктор Шуляковский
7 мая ушёл из жизни актёр Виктор Шуляковский.

День рождения >>

Фёдор Бондарчук
Виктория Герасимова
Алеса Качер
Ксения Кузнецова
Игорь Ледогоров
Фархад Махмудов
Булат Окуджава
Ольга Павловец
Никита Сологалов
Андрей Стоянов
Педро Армендарис
Кэндис Берген
Росарио Доусон
Гэри Дэниэлс
Джон Корбетт
Уэнди Крюсон
Альберт Финни
все родившиеся 9 мая >>

Афиша кино >>

14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
Кто убил BlackBerry
биография, драма, комедия, экранизация
Канада, 2023
Мама мафия
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, США, Великобритания, 2023
Убийца «Священный паук»
драма, криминальный фильм, триллер
Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания, 2022
Чужие: Вторжение
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Без фильтров
триллер
США, 2022
Влюблён без памяти
драма
Бельгия, Франция, 2022
Заклятье. Последняя битва
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Меньшее зло
драмеди
Россия, 2022
Эпидемия: Вирус-32
фильм ужасов
Уругвай, Аргентина, 2022
Маскерад
мелодрама, триллер
Россия, 2020
Страсти по Матвею
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram