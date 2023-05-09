Том Хиддлстон и Марк Хэмилл расскажут про «Жизнь Чака»

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Спутник телезрителя «Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова 9 мая, 13:45, Россия 1

Лайфстайл Приянка Чопра рассказала о неудачной операции на лице Удаление полипов в носу чуть не разрушило карьеру актрисы

Спутник телезрителя «Рубеж»: Спасибо деду за победу 6 мая, 22:50, СТС

Новости кино Детективные проекты с Сергеем Перегудовым, Дарьей Пармененковой и Павлом Харланчуком ждут зрителей ТВЦ Мини-сериалы «Тайна "Белой вороны"» и «Загадка на двоих. Февральская сирень» покажут 12 и 13 мая

Новости театра Не стало актера Сергея Дрейдена Ему был 81 год

Новости кино Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес сыграют в новом боевике Гая Ричи Главным героем предстоит организовать побег для опытной переговорщицы