Том Хиддлстон и Марк Хэмилл расскажут про «Жизнь Чака»

Том Хиддлстон
и Марк Хэмилл
исполнят главные роли в «Жизни Чака» (The Life Of Chuck). Основой для картины послужит одноименная повесть Стивена Кинга
из сборника «Будет кровь», уточняет Deadline
.
Будущую картину возглавит в качестве режиссера, сценариста и продюсера Майк Флэнеган
, ранее адаптировавший для кино роман Кинга «Доктор Сон
».
Зрителям поведают три самостоятельные истории, связанные с Чарльзом Кранцем (Хиддлстон). Рассказ начнется с момента смерти 39-летнего героя от рака мозга и проследует за ним в обратном порядке до его детства, которое он провел в доме с привидениями.
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