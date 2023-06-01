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Адский реквием: трейлер второго сезона хэви-метал-фэнтези «Ублюдок!!»

1 июня
2023 год

Новости кино >>
1 июня 2023
На официальном сайте аниме «Ублюдок!! Тёмный бог разрушения» появился новый проморолик второго сезона с хэви-метал-подзаголовком «Адский реквием». Новые 15 эпизодов все так же ковались в стенах студии Liden FilmsТокийские мстители», «Песнь ночных сов»). Продолжение темного фэнтэзи по манге Кадзуси Хагивары выйдет 31 июля на Netflix.


Величайший темный маг Дарк Шнайдер, завоевавший почти весь мир, был побежден первосвященником Металликаны, а его мятежный дух запечатан в теле мальчика Луша. Спустя 15 лет четыре бывших сподвижника деспотичного властителя собираются воскресить демонессу-разрушительницу Антрасакс и уничтожить человечество. Когда армия Темных Повстанцев вторгается в королевство, целомудренная дочь первосвященника Ёко вынуждена снять печать с юного Луша и выпустить в мир могущественного колдуна.

Читать «Токийские мстители» — еще одно аниме от Liden Films
Во втором сезоне продюсер Синъя Цуруока обещает самую популярную арку манги, а также сражение Шнайдера с Калл-Су (Кэнсё Оно, известный по ролям Флока в «Атаке титанов» и принца Кнуда в «Саге о Винланде»). В трейлере звучит динамичный опенинг NEW DAWN в исполнении японского рок-бэнда coldrainМагическая битва», «Пламенный отряд»), а эндинг La Muse perdue споет TielleВозраждающие»).

Адский реквием: трейлер второго сезона хэви-метал-фэнтези «Ублюдок!!»

Первый сезон, разбитый на два кура, пополнил библиотеку стриминг-гиганта прошлым летом. Одноименная манга Хагивары зародилась в 1988 году и спорадически попадала в печать вплоть до 2012-го, разойдясь общим тиражом в более чем 30 миллионов экземпляров. До аниме-адаптации от Neftlix «Ублюдок» в начале 1990-х породил небольшую OVA на шесть эпизодов, вышедших сразу на видео.

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Адский реквием: трейлер второго сезона хэви-метал-фэнтези «Ублюдок!!» фотографии
Адский реквием: трейлер второго сезона хэви-метал-фэнтези «Ублюдок!!» фотографии
Адский реквием: трейлер второго сезона хэви-метал-фэнтези «Ублюдок!!» фотографии
Адский реквием: трейлер второго сезона хэви-метал-фэнтези «Ублюдок!!» фотографии
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