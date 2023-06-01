Адский реквием: трейлер второго сезона хэви-метал-фэнтези «Ублюдок!!»

На официальном сайте аниме «Ублюдок!! Тёмный бог разрушения
» появился новый проморолик второго сезона
с хэви-метал-подзаголовком «Адский реквием
». Новые 15 эпизодов все так же ковались в стенах студии Liden Films
(«Токийские мстители
», «Песнь ночных сов
»). Продолжение темного фэнтэзи по манге Кадзуси Хагивары
выйдет 31 июля на Netflix.
Величайший темный маг Дарк Шнайдер
, завоевавший почти весь мир, был побежден первосвященником Металликаны, а его мятежный дух запечатан в теле мальчика Луша
. Спустя 15 лет четыре бывших сподвижника деспотичного властителя собираются воскресить демонессу-разрушительницу Антрасакс
и уничтожить человечество. Когда армия Темных Повстанцев вторгается в королевство, целомудренная дочь первосвященника Ёко
вынуждена снять печать с юного Луша и выпустить в мир могущественного колдуна.
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«Токийские мстители» — еще одно аниме от Liden Films
Во втором сезоне продюсер Синъя Цуруока
обещает самую популярную арку манги, а также сражение Шнайдера с Калл-Су (Кэнсё Оно
, известный по ролям Флока
в «Атаке титанов
» и принца Кнуда
в «Саге о Винланде
»). В трейлере звучит динамичный опенинг NEW DAWN
в исполнении японского рок-бэнда coldrain
(«Магическая битва
», «Пламенный отряд
»), а эндинг La Muse perdue
споет Tielle
(«Возраждающие
»).
Первый сезон, разбитый на два кура, пополнил библиотеку стриминг-гиганта прошлым летом. Одноименная манга Хагивары зародилась в 1988 году и спорадически попадала в печать вплоть до 2012-го, разойдясь общим тиражом в более чем 30 миллионов экземпляров. До аниме-адаптации от Neftlix «Ублюдок» в начале 1990-х породил небольшую OVA на шесть эпизодов
, вышедших сразу на видео.
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