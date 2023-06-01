Джейк Джилленхол проводит кастинг в свой отряд в эксклюзивном отрывке из фильма «Переводчик»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент нового фильма Гая Ричи
«Переводчик
». В нём главный герой беседует с кандидатом на позицию переводчика в его команде.
Джон Кинли не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненного Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь чувство долга не дает Джону покоя и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде.
«Я услышал много историй про Афганистан, одновременно ужасающих и будоражащих воображение
, — говорит Ричи. — Это был генезис идеи о том, что в тяжелой среде можно разглядеть человечность. Сюжет родился благодаря различным историям, документальным фильмам и анекдотам, которые я слышал или видел. И, очевидно, история о самоотверженности одного человека ради другого — то, что я нашел вдохновляющим в этой истории
».
Главные роли в экшн-триллере сыграли Джейк Джилленхол
, Дар Салим
, Джонни Ли Миллер
, Энтони Старр
, Александр Людвиг
, Эмили Бичем
, Джейсон Вонг
, Сина Парванех
, Бобби Шофилд
, Рис Йетс
, Аш Голде
, Сэмми Шейк
, Шин Сагар
, Реза Диако
, Джеймс Нельсон-Джонс
, Кристиан Очоа
и Фахим Фазли
.
«В начале работы для Гая очень важен процесс исследования
, — отмечает Джилленхол. — У него есть какая-то общая структура фильма, костяк, который обрастает плотью изо дня в день. Материал, снятый днём ранее, накладывается на материал, снятый сегодня, и так далее, и так далее. Во время первой встречи с Гаем я сказал: «Я хочу участвовать в творческом процессе, но при этом получать удовольствие». Творить приятно в жизнерадостной атмосфере, а при напряжённости и излишней суетливости творчество невозможно. На съёмках у Гая фиксировано только пространство перед камерой, а сам фильм — это исследовательский стенд. Гай появлялся на площадке, раздавал распоряжения и давал нам огромное пространство для исследовательской деятельности. Как актёр я обожаю исследовать. Особенно когда рядом есть лидер, который может показать мне что-то новое, что-то необычное, предложить какую-то идею. Меня это подкупает
».
В российский прокат «Переводчик
» вышел 1 июня.
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