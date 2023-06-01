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Джейк Джилленхол проводит кастинг в свой отряд в эксклюзивном отрывке из фильма «Переводчик»

1 июня
2023 год

Новости кино >>
1 июня 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент нового фильма Гая Ричи «Переводчик». В нём главный герой беседует с кандидатом на позицию переводчика в его команде.


Джон Кинли не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненного Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь чувство долга не дает Джону покоя и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде.

«Я услышал много историй про Афганистан, одновременно ужасающих и будоражащих воображение, — говорит Ричи. — Это был генезис идеи о том, что в тяжелой среде можно разглядеть человечность. Сюжет родился благодаря различным историям, документальным фильмам и анекдотам, которые я слышал или видел. И, очевидно, история о самоотверженности одного человека ради другого — то, что я нашел вдохновляющим в этой истории».

Джейк Джилленхол проводит кастинг в свой отряд в эксклюзивном отрывке из фильма «Переводчик»

Главные роли в экшн-триллере сыграли Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александр Людвиг, Эмили Бичем, Джейсон Вонг, Сина Парванех, Бобби Шофилд, Рис Йетс, Аш Голде, Сэмми Шейк, Шин Сагар, Реза Диако, Джеймс Нельсон-Джонс, Кристиан Очоа и Фахим Фазли.

«В начале работы для Гая очень важен процесс исследования, — отмечает Джилленхол. — У него есть какая-то общая структура фильма, костяк, который обрастает плотью изо дня в день. Материал, снятый днём ранее, накладывается на материал, снятый сегодня, и так далее, и так далее. Во время первой встречи с Гаем я сказал: «Я хочу участвовать в творческом процессе, но при этом получать удовольствие». Творить приятно в жизнерадостной атмосфере, а при напряжённости и излишней суетливости творчество невозможно. На съёмках у Гая фиксировано только пространство перед камерой, а сам фильм — это исследовательский стенд. Гай появлялся на площадке, раздавал распоряжения и давал нам огромное пространство для исследовательской деятельности. Как актёр я обожаю исследовать. Особенно когда рядом есть лидер, который может показать мне что-то новое, что-то необычное, предложить какую-то идею. Меня это подкупает».

В российский прокат «Переводчик» вышел 1 июня.
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Джейк Джилленхол проводит кастинг в свой отряд в эксклюзивном отрывке из фильма «Переводчик» фотографии
Джейк Джилленхол проводит кастинг в свой отряд в эксклюзивном отрывке из фильма «Переводчик» фотографии
Джейк Джилленхол проводит кастинг в свой отряд в эксклюзивном отрывке из фильма «Переводчик» фотографии
Джейк Джилленхол проводит кастинг в свой отряд в эксклюзивном отрывке из фильма «Переводчик» фотографии
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