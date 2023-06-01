Альманах «Сон нам только снится» вышел на Кинопоиске

В онлайн-кинотеатре Кинопоиск состоялась премьера альманаха короткометражных фильмов «Сон нам только снится
», состоящего из лучших работ студентов режиссерской мастерской Ивана И. Твердовского
в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Героями фильмов стали подростки, только вступающие во взрослую жизнь, сообщает пресс-служба проекта.
«Фрося
» Алины Сорокиной
рассказывает о 15-летней Насте, вынужденной уехать из отцовского дома вместе с матерью. В сборах героиня теряет свою куклу Фросю, которая помогала ей засыпать в тяжелые моменты. Лента Савелия Осадчего
«Теория двойных планет
» посвящена подростку Герасиму, который живет в семье бродячих артистов и передвигается с места на место с родными в доме на колесах. Однако встреча с девушкой Лёпой заставляет его отправиться в новое невероятное путешествие.
Главная героиня «Анны
» Николая Коваленко
строит макет дома, который уже когда-то существовал в ее семье. В центре сюжета работы Арины Овчинниковой
«Устье
» оказывается Маша, пытающаяся восстановить утерянные воспоминания из детства. Лента «V
» Николая Коваленко, Арины Овчинниковой и Алины Сорокиной представит воспоминания об ушедшей эре студии 54.
«Обычно студенческие работы распространяются через социальные сети самих ребят и крайне редко находят выходы на широкую аудиторию, которую могут предоставить крупные цифровые платформы. С образовательной точки зрения важно приучать студентов к стандартам индустрии, и я рад, что ребята обратились ко мне в компанию с пожеланием продвижения их киноработ. Надеемся, что индустрия оценит режиссерский потенциал молодых авторов, выпускников мастерской. А наша компания, в свою очередь, ждет ярких полнометражных дебютов ребят
», – говорит генеральный продюсер «Киностудии Класс коррекции» Иван И. Твердовский.
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