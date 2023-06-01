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Альманах «Сон нам только снится» вышел на Кинопоиске

1 июня
2023 год

Новости кино >>
1 июня 2023
В онлайн-кинотеатре Кинопоиск состоялась премьера альманаха короткометражных фильмов «Сон нам только снится», состоящего из лучших работ студентов режиссерской мастерской Ивана И. Твердовского в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Героями фильмов стали подростки, только вступающие во взрослую жизнь, сообщает пресс-служба проекта.

Альманах «Сон нам только снится» вышел на Кинопоиске

«Фрося» Алины Сорокиной рассказывает о 15-летней Насте, вынужденной уехать из отцовского дома вместе с матерью. В сборах героиня теряет свою куклу Фросю, которая помогала ей засыпать в тяжелые моменты. Лента Савелия Осадчего «Теория двойных планет» посвящена подростку Герасиму, который живет в семье бродячих артистов и передвигается с места на место с родными в доме на колесах. Однако встреча с девушкой Лёпой заставляет его отправиться в новое невероятное путешествие.

Главная героиня «Анны» Николая Коваленко строит макет дома, который уже когда-то существовал в ее семье. В центре сюжета работы Арины Овчинниковой «Устье» оказывается Маша, пытающаяся восстановить утерянные воспоминания из детства. Лента «V» Николая Коваленко, Арины Овчинниковой и Алины Сорокиной представит воспоминания об ушедшей эре студии 54.

«Обычно студенческие работы распространяются через социальные сети самих ребят и крайне редко находят выходы на широкую аудиторию, которую могут предоставить крупные цифровые платформы. С образовательной точки зрения важно приучать студентов к стандартам индустрии, и я рад, что ребята обратились ко мне в компанию с пожеланием продвижения их киноработ. Надеемся, что индустрия оценит режиссерский потенциал молодых авторов, выпускников мастерской. А наша компания, в свою очередь, ждет ярких полнометражных дебютов ребят», – говорит генеральный продюсер «Киностудии Класс коррекции» Иван И. Твердовский.
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Альманах «Сон нам только снится» вышел на Кинопоиске фотографии
Альманах «Сон нам только снится» вышел на Кинопоиске фотографии
Альманах «Сон нам только снится» вышел на Кинопоиске фотографии
Альманах «Сон нам только снится» вышел на Кинопоиске фотографии
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