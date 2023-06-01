Ким Кэттролл появится в продолжении «Секса в большом городе»

Актриса снялась всего в одной сцене 22 марта, не пересекаясь с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис, чьим героиням и посвящено продолжение. Для этого эпизода Кэттролл одевала известная художница по костюмам Патриция Филд, работавшая над оригинальным «Сексом в большом городе». По сюжету Саманта, переехавшая в Лондон из Нью-Йорка и рассорившаяся с подругами, говорит по телефону с Кэри. В первом сезоне они общались онлайн и в финале договорились о встрече для примирения.
В 2022 году в интервью Variety Ким Кэттролл рассказывала, что отказалась сниматься в продолжении, так как ее персонаж не получил должного развития, а сам проект, по ее мнению, подошел к логическому завершению. Кроме того, актриса отметила, что теплых дружеских отношений на площадке у нее не возникло, так как она разделяет профессиональную и личную сферы.
фото: Variety
Еще одним ожидаемым камбэком станет возвращение Джона Корбетта, сыгравшего Эйдана в оригинальном сериале. Судя по тизеру, Эйдан возобновит общение с Кэри, которая в первом сезоне пережила смерть своего мужа в исполнении Криса Нотта.
Премьера второго сезона «И просто так» состоится 22 июня на платформе HBO Max. В России сериал покажет онлайн-кинотеатр «Амедиатека».
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