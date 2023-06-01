Партнерские дни «Российский кинобизнес: Летний выпуск» пройдут 20 и 21 июня



фото: Пресс-служба Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

Партнерские дни Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес: Летний выпуск» пройдут 20 и 21 июня в московском кинотеатре «Художественный», сообщает пресс-служба МКиФ.На мероприятии состоятся презентации кинокомпаний «Русский Репортаж», «Пионер», World Pictures, «Наше кино», «Атмосфера кино», «Экспонента фильм», Global film, «Кинологистика», «Про:взгляд» и Russian World Vision.Генеральным партнером форума стал один из ведущих интеграторов на рынке России — «Азия Синема». Компания примет участие в деловой программе и закрывающем мероприятии кинорынка.Главная дискуссия конвента будет посвящена репертуарной политике сферы офлайн и онлайн кинопоказа и маркетингу контента — предпочтениям современного зрителя и обсуждению вопроса, может ли оригинальный контент цифровых сервисов войти в постоянное расписание кинотеатров. Спикерами выступят топ-менеджеры дистрибьюторских компаний, кинотеатров и цифровых сервисов.Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» состоится с 27 по 29 ноября на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве.