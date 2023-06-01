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Битва с экстрасенсами: Бен Аффлек в трейлере экшн-триллера «Гипнотик»

1 июня
2023 год

Новости кино >>
1 июня 2023
В сети появился дублированный трейлер экшн-триллера «Гипнотик» культового режиссёра Роберта РодригесаОт заката до рассвета»).


Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.

Битва с экстрасенсами: Бен Аффлек в трейлере экшн-триллера «Гипнотик»

Главные роли в картине сыграли Бен Аффлек, Уильям Фихтнер, Джеки Эрл Хейли, Алиси Брага, Дж.Д. Пардо, Хала Финли, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи и другие.

В российский прокат «Гипнотик» выйдет 6 июля.
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Битва с экстрасенсами: Бен Аффлек в трейлере экшн-триллера «Гипнотик» фотографии
Битва с экстрасенсами: Бен Аффлек в трейлере экшн-триллера «Гипнотик» фотографии
Битва с экстрасенсами: Бен Аффлек в трейлере экшн-триллера «Гипнотик» фотографии
Битва с экстрасенсами: Бен Аффлек в трейлере экшн-триллера «Гипнотик» фотографии
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