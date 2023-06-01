Битва с экстрасенсами: Бен Аффлек в трейлере экшн-триллера «Гипнотик»

В сети появился дублированный трейлер экшн-триллера «Гипнотик
» культового режиссёра Роберта Родригеса
(«От заката до рассвета
»).
Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.
Главные роли в картине сыграли Бен Аффлек
, Уильям Фихтнер
, Джеки Эрл Хейли
, Алиси Брага
, Дж.Д. Пардо
, Хала Финли
, Дайо Окенийи
, Джефф Фэйи
и другие.
В российский прокат «Гипнотик
» выйдет 6 июля.
обсуждение >>