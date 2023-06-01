Битва с экстрасенсами: Бен Аффлек в трейлере экшн-триллера «Гипнотик»

анонс

На форуме состоятся презентации ведущих отечественный кинокомпаний

Партнерские дни «Российский кинобизнес: Летний выпуск» пройдут 20 и 21 июня

Актриса вернется к роли Саманты Джонс во втором сезоне сериала «И просто так»

Ким Кэттролл появится в продолжении «Секса в большом городе»

1 июня

Альманах «Сон нам только снится» вышел на Кинопоиске

В нем собраны лучшие работы учеников Ивана И. Твердовского