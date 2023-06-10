Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

что почитать?

Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»

Иван Капитонов: «Если подростковый фильм не интересен 35-45-летним, то он не будет интересен и подросткам»

Сериалы с Федором Добронравовым, Мариной Александровой и Евгением Цыгановым включены в конкурсную программу V фестиваля «Пилот»

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Долго и счастливо: Семейные портреты Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, Леди Гаги и Брэдли Купера и других кинодуэтов

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