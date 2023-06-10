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Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

10 июня
2023 год

Новости кино >>
10 июня 2023
В честь 25-летия сериала «Эксперименты Лейн» выходит таинственная иммерсивная игра Layer 3301: De-Cypher. Грядущая «Страна песков» не отстает: помимо одноименного аниме Bandai Namco разрабатывает по манге Акиры Ториямы экшн-РПГ. «Ми-ми-ми-мишки» скооперировались с медвежьим зоопарком Окухиды: в июле посетители смогут не только на зверушек посмотреть, но и получить файлик с кавайным рисунком из мультсериала EMT SquaredПерестану быть героем», «Кошачьи дни»), если разыщут все запрятанные подсказки. Еще одна интересная коллаборация приключилась у «Истребителя демонов»: Тандзиро, Нэдзуко и их друзья облагородят ликами специальную линейку геймерских кресел от Secretlab. «Клетки за работой: Беззаконие», спин-офф популярной манги Аканэ Симидзу, подойдет к логическому завершению в этом сентябре. Эйитиро Ода, автор «Ван-Писа», отправляется в вынужденный четырехнедельный отпуск: мангаке предстоит операция в связи с астигматизмом. Весь мир ждет, когда легендарный Хаяо Миядзаки покажет хотя бы кусочек нового творения «Как поживаете?», но у студии Ghibli неутешительные новости: никакого промо не будет — полнометражное аниме направится в кинотеатры без всяких заигрываний с публикой, вроде кадров и трейлеров. «Этот вампир» постоянно отправляется в театр: кукольный спектакль по комедийному сериалу от студии MadhouseАктриса тысячелетия», «Триган») готовится к премьере. Точная дата пока неизвестна, но можно одним глазком взглянуть на трейлер:


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о романтической истории «Мой счастливый брак» или о новом сезоне «Повелителя тьмы на подработке» ), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

Студия PierrotТокийский гуль», «Черный клевер») представила первый трейлер полнометражного аниме о шаловливых шестерняшках «Осомацу-сан. Фильм 3». Это вторая кинолента из проекта, приуроченного к шестилетию перезапуска франшизы «Осомацу-сан». Релиз состоится 21 июля, а первый праздничный фильм показали в июле прошлого.


Близнецы семейства Мацуно — Карамацу, Тёромацу, Итимацу, Дзусимацу, Тодомацу и старший Осомацу — решили устроить дома вечеринку и приготовить такояки, но все идет наперекосяк, когда Тотоко (девушка, в которую влюблены все шестеро парней) и другие приглашенные барышни намекают на ночевку.

Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

В проморолике звучит опенинг Zenryoku Batankyu Metal Arrangement японского квартета AOP: группа также исполнила главную музыкальную тему в сериале «Осомацу-сан» 2015 года.

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Премьера драмеди «Дисквалифицирован по жизни» по манге Хироси Ноды и Такахиро Вакамацу, анонсированной в июле прошлого года, все же состоится когда-нибудь в 2024-м. Других подробностей пока нет, зато есть трейлер.


Уставший от жизни меланхоличный японский писатель Осаму Дадзай и его возлюбленная, связав себя красной нитью судьбы, решают покинуть этот мир. Однако оказываются не на том свете, а в параллельном измерении. В новой реальности японский классик оказывается без второй половинки, а наставница всех новопризванных Аннет пророчит ему великую судьбу героя. Однако несчастный Дадзай жаждет лишь двух вещей — найти подругу и закончить начатое.

Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

Творческий тандем Хироси Ноды и Такахиро Вакамацу также известен совместной работой над мангой «Любовь после мирового господства».

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Студия Blanc.Реинкарнация сильнейшего оммёдзи») поделилась свежим трейлером грядущего сериала «Аяка» (два предыдущих ролика можно посмотреть тут и тут). Печальная, но красивая история отношений между партнерами, наставниками, соперниками и братьями, разворачивающаяся на таинственном архипелаге Аягасима, выйдет в эфир второго июля.


К творческому коллективу присоединились новые сэйю:

Макото Янаги — Кэндзиро Цуда (Кэнто Нанами из «Магической битвы»).
Момоко Амамия — Саори Хаями (Сёко Нисимия из «Формы голоса»).
Сандзи Ино — Нобуо Тобита (Озеро Тоя из «Гинтамы»).
Митама — Хэкиру Сина (Ами Тёно из «Девушек и танков»).

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Очаровательная романтическая история «Моя возлюбленная забыла свои очки» о мальчике, влюбленном в слабовидящую одноклассницу, готовится к релизу 4 июля. Производством занимается студия GoHandsКопеллион», «Проект Кей»). Смотрите видео с русскими субтитрами:


Каэдэ Комура начинает учебный год с новой соседкой по парте — рыжеволосой Миэ. Вскоре он влюбляется в удивительную одноклассницу. Близорукая девчушка постоянно забывает очки, и для Каэды это идеальная возможность познакомиться с Миэ получше.

Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

Финальную музыкальную тему Megane Go Round исполняют Масахиро Ито (Кёя Хасиба из «Ремейка нашей жизни») и Сион Вакаяма (Адзура из «Доктора Стоуна»), озвучившие Каэду и Миэ, а также певец и композитор Масаёси ОисиАнгел по соседству»).

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На официальном сайте аниме «Телепат звёздной пыли» по одноименной манге Расуко Окумы появился дебютный трейлер (у нас — с русскими субтитрами). Трансляция научно-фантастического сериала запланирована на октябрь 2023 года.


Застенчивая Конохоси Умика испытывает проблемы с общением и уже давно оставила попытки завести друзей. Однажды в ее класс переводится ученица Ю Акэути — самопровозглашенная инопланетянка, обладающая способностью читать мысли других, соприкасаясь с ними лбами. Благодаря уникальному навыку Ю девушки быстро находят общий язык, а в компанию принимают старосту Харуно Такараги и прогульщицу Мататаки Раймон. Вместе они решают построить ракету и отправиться в космос.

Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

Сериал ставит КаориБелый ящик», «Баракамон») на студии GokumiТотальный гарем», «Госпожа Вампир по соседству»), за сценарий отвечает Нацуко ТакахасиДетектив Ягодички», «Стальной алхимик»), а за дизайн персонажей — Такахиро СакаиАрия: Происхождение», «Торадора!»).

Робкую Умику озвучивает Юриэ Фунато (Асатэнт из «Межвидовых рецензентов»).
Жовиальную пришелицу Ю — Сэриа Фукагава (Хацунэ из «Кабанэри железной крепости»).
Гениальную изобретательница-самоучку Мататаки Раймон — Сики Аоки (Хомура Когэцу из «Нулевого Эдема»).
Ответственную Харуно Такараги — Моэ НагамутаОнипан!»).

Читать «Сделай сама!!» — еще одна история о трудолюбивых подругах
Бонус: постеры выставки по «Акире» легендарного Кацухиро Отомо, которая пройдет в Mixalive Tokyo с 10-го по 31-е августа. Мероприятие приурочено к выпуску полного собрания сочинений Отомо, которое уже насчитывает свыше 20 томов. На нем покажут ключевые кадры и макеты из культового аниме (некоторые мангака и режиссер просто случайно нашел дома).

Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

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Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю фотографии
Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю фотографии
Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю фотографии
Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю фотографии
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