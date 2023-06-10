Даже инопланетяне не увидят нового Миядзаки раньше времени: главные новости аниме за неделю

В честь 25-летия сериала «Эксперименты Лейн» выходит таинственная иммерсивная игра Layer 3301: De-Cypher. Грядущая «Страна песков» не отстает: помимо одноименного аниме Bandai Namco разрабатывает по манге Акиры Ториямыэкшн-РПГ. «Ми-ми-ми-мишки» скооперировались с медвежьим зоопарком Окухиды: в июле посетители смогут не только на зверушек посмотреть, но и получить файлик с кавайным рисунком из мультсериала EMT Squared («Перестану быть героем», «Кошачьи дни»), если разыщут все запрятанные подсказки. Еще одна интересная коллаборация приключилась у «Истребителя демонов»: Тандзиро, Нэдзуко и их друзья облагородят ликами специальную линейку геймерских кресел от Secretlab. «Клетки за работой: Беззаконие», спин-офф популярной мангиАканэ Симидзу, подойдет к логическому завершению в этом сентябре. Эйитиро Ода, автор «Ван-Писа», отправляется в вынужденный четырехнедельный отпуск: мангаке предстоит операция в связи с астигматизмом. Весь мир ждет, когда легендарный Хаяо Миядзаки покажет хотя бы кусочек нового творения «Как поживаете?», но у студии Ghibli неутешительные новости: никакого промо не будет — полнометражное аниме направится в кинотеатры без всяких заигрываний с публикой, вроде кадров и трейлеров. «Этот вампир» постоянно отправляется в театр: кукольный спектакль по комедийному сериалу от студии Madhouse («Актриса тысячелетия», «Триган») готовится к премьере. Точная дата пока неизвестна, но можно одним глазком взглянуть на трейлер:
Студия Pierrot («Токийский гуль», «Черный клевер») представила первый трейлер полнометражного аниме о шаловливых шестерняшках «Осомацу-сан. Фильм 3». Это вторая кинолента из проекта, приуроченного к шестилетию перезапуска франшизы «Осомацу-сан». Релиз состоится 21 июля, а первый праздничный фильм показали в июле прошлого.
Близнецы семейства Мацуно — Карамацу, Тёромацу, Итимацу, Дзусимацу, Тодомацу и старший Осомацу — решили устроить дома вечеринку и приготовить такояки, но все идет наперекосяк, когда Тотоко (девушка, в которую влюблены все шестеро парней) и другие приглашенные барышни намекают на ночевку.
В проморолике звучит опенинг Zenryoku Batankyu Metal Arrangement японского квартета AOP: группа также исполнила главную музыкальную тему в сериале «Осомацу-сан» 2015 года.
Уставший от жизни меланхоличный японский писатель Осаму Дадзай и его возлюбленная, связав себя красной нитью судьбы, решают покинуть этот мир. Однако оказываются не на том свете, а в параллельном измерении. В новой реальности японский классик оказывается без второй половинки, а наставница всех новопризванных Аннет пророчит ему великую судьбу героя. Однако несчастный Дадзай жаждет лишь двух вещей — найти подругу и закончить начатое.
Каэдэ Комура начинает учебный год с новой соседкой по парте — рыжеволосой Миэ. Вскоре он влюбляется в удивительную одноклассницу. Близорукая девчушка постоянно забывает очки, и для Каэды это идеальная возможность познакомиться с Миэ получше.
Застенчивая Конохоси Умика испытывает проблемы с общением и уже давно оставила попытки завести друзей. Однажды в ее класс переводится ученица Ю Акэути — самопровозглашенная инопланетянка, обладающая способностью читать мысли других, соприкасаясь с ними лбами. Благодаря уникальному навыку Ю девушки быстро находят общий язык, а в компанию принимают старосту Харуно Такараги и прогульщицу Мататаки Раймон. Вместе они решают построить ракету и отправиться в космос.
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