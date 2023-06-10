Тимофей Трибунцев предупреждает молодежь об опасностях работы на рыболовном судне в эксклюзивном отрывке из драмы Бориса Хлебникова «Снегирь»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент из драмы Бориса Хлебникова
«Снегирь
».
Фильм снят по мотивам романа Георгия Владимова
«Три минуты молчания».
Это рассказ про потрепанный сейнер «Снегирь» – дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников – не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждет команду корабля.
В картине сыграли Александр Робак
, Тимофей Трибунцев
, Евгений Сытый
, Сергей Наседкин
, Василий Щипицын
, Макар Хлебников
, Олег Савостюк
и другие актеры. Сценарий режиссер написал совместно с Наталией Мещаниновой
. За визуальную составляющую отвечает оператор Алишер Хамидходжаев
.
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