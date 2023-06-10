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Тимофей Трибунцев предупреждает молодежь об опасностях работы на рыболовном судне в эксклюзивном отрывке из драмы Бориса Хлебникова «Снегирь»

10 июня
2023 год

Новости кино >>
10 июня 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент из драмы Бориса Хлебникова «Снегирь».



Фильм снят по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания».

Это рассказ про потрепанный сейнер «Снегирь» – дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников – не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждет команду корабля.

Тимофей Трибунцев предупреждает молодежь об опасностях работы на рыболовном судне в эксклюзивном отрывке из драмы Бориса Хлебникова «Снегирь»

В картине сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Василий Щипицын, Макар Хлебников, Олег Савостюк и другие актеры. Сценарий режиссер написал совместно с Наталией Мещаниновой. За визуальную составляющую отвечает оператор Алишер Хамидходжаев.

Читать рецензию «Снегирь»: Мы не можем плыть без подвига

«Снегирь» вышел в российский прокат 8 июня.
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