В российский прокат выйдет современная версия «Фитиля»

В 220 российских кинотеатрах 15 июня стартует прокат мультижанрового киножурнала «Вслух!», созданного в духе советского «Фитиля». Его будут показывать как в областных центрах, так и в небольших городах, а среди регионов заявлены Калининградская область, Республика Калмыкия и другие. По традиции, начатой «Фитилем», журнал будет демонстрироваться в составе блока социальной рекламы перед показом фильма, уточняет пресс-служба «ИРИ».
В этом году выйдут 48 выпусков второго сезона киножурнала, а всего в 2023-м ожидаются 144 новеллы — съемки новых историй начнутся в ближайшем будущем. По словам соучредителя кинокомпании «Артос» Константина Харалампидиса, премьера продолжения cocтoялacь 26 мapтa в coциaльныx ceтяx и нa Rutube, а первый сезон с 26 мая выходит еженедельно на платформе «Кинопоиск».
обсуждение >>