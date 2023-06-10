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В российский прокат выйдет современная версия «Фитиля»

10 июня
2023 год

Новости кино >>
10 июня 2023
В 220 российских кинотеатрах 15 июня стартует прокат мультижанрового киножурнала «Вслух!», созданного в духе советского «Фитиля». Его будут показывать как в областных центрах, так и в небольших городах, а среди регионов заявлены Калининградская область, Республика Калмыкия и другие. По традиции, начатой «Фитилем», журнал будет демонстрироваться в составе блока социальной рекламы перед показом фильма, уточняет пресс-служба «ИРИ».

В российский прокат выйдет современная версия «Фитиля»
фото: пресс-служба ИРИ

В 2022 году при поддержке Института развития интернета кинематографисты кинокомпании «Артос» сняли 24 выпуска киножурнала. В нем сыграли такие известные актеры, как Гоша Куценко, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Григорий Сиятвинда, Людмила Артемьева, Сергей Никоненко, Олеся Железняк, Андрей Кайков, Оскар Кучера, Юля Александрова, Катерина Шпица, Владимир Епифанцев, Ольга Будина, Алексей Маклаков, Георгий Дронов, Александр Яцко, Сергей Погосян, Павел Абдалов и многие другие.

В этом году выйдут 48 выпусков второго сезона киножурнала, а всего в 2023-м ожидаются 144 новеллы — съемки новых историй начнутся в ближайшем будущем. По словам соучредителя кинокомпании «Артос» Константина Харалампидиса, премьера продолжения cocтoялacь 26 мapтa в coциaльныx ceтяx и нa Rutube, а первый сезон с 26 мая выходит еженедельно на платформе «Кинопоиск».
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