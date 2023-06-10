В Санкт-Петербурге летом пройдут «Дни африканской культуры и кино»

В Санкт-Петербурге с 25 по 28 июля пройдут «Дни африканской культуры и кино» — первый фестиваль в России, где будет представлена культура Африки во всем ее многообразии. Согласно пресс-службе мероприятия, оно станет частью культурной программы второго саммита «Россия-Африка». Вход бесплатный, по регистрации на сайте смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
В программе — фотовыставки, музыкальная часть с концертами африканских исполнителей, современная африканская поэзия, тематические лекции, круглые столы и насыщенная кинопрограмма. Основной площадкой для культурного смотра станет киностудия «Ленфильм».
По словам основателя и директора «Дней» Анны Штиль, «идея создания фестиваля "Дни африканской культуры и кино" возникла по многим причинам, но главной стало желание познакомить россиян с современной африканской культурой, которая бросает вызов всем стереотипам об Африке. "Дни африканской культуры и кино" — международное событие, призванное объединить страны посредством культурного диалога. Основная миссия фестиваля — расширить возможности для популяризации российских, африканских и совместных проектов в сферах креативных индустрий, медиа, культуры, гостеприимства и образования в России и странах Африки».
Одним из основных фестивальных блоков станет кинопрограмма, организованная в партнерстве с компанией Роскино при поддержке Министерства культуры РФ. Зрителей ждут ретроспективы, а также показы документальных и художественных фильмов современных африканских режиссеров — от работ независимых студий с бюджетом 200 долларов до хитов Каннского кинофестиваля. Кроме того, в рамках кинопрограммы состоится несколько тематических круглых столов и творческих встреч, в том числе с режиссером, сценаристом и кинопродюсером из Уганды Набвангой Ай.Джи.Джи.
Также в рамках фестиваля пройдут две фотовыставки. Первая посвящена снимкам известного советского фотографа Николая Драчинского, которые он сделал во время путешествий по Египту и Судану в 1956—1957 годах. А вторая, объединяющая современных фотографов разных поколений и жанров, предложит зрителю взглянуть на разнообразие культуры Африки с нового ракурса. На ней будут представлены работы известного российского фотографа, постоянного автора National Geographic Сергея Горшкова. С ним также пройдет творческая встреча. Хедлайнером обширной концертной программы станет сенегальский исполнитель, автор неофициального гимна Африки Исмаэль Ло.
фото: пресс-служба фестиваля
«Дни африканской культуры и кино» пройдут при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Сенегала, Посольства Сенегала в РФ, Роскино, киностудии «Ленфильм» и галерей «Люмьер» и М2.
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