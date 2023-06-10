Джон Карпентер работает над кооперативным шутером John Carpenter’s Toxic Commando

Имя знаменитого режиссера Джона Карпентера внезапно всплыло на презентации Summer Game Fest. Публике представили трейлер, благодаря которому выяснилось, что создатель «Нечто» и «Хэллоуина» погрузился с головой в игровую индустрию.
Постановщик принял участие в создании кооперативного шутера John Carpenter’s Toxic Commando. Разработкой игры занимается студия Saber Interactive, ответственная за World War Z, а за релиз отвечает издательство Focus Entertainment.
«Приятно работать над новой видеоигрой вместе с Focus и Saber, —говорит Карпентер. — Послушайте, мне очень нравится стрелять в зомби. Мне постоянно твердят, что их называют "зараженными". Да ладно. Они гули, чувак. Они очень хорошо взрываются, и их очень много. Людям понравится эта игра».
Игрокам предстоит погрузиться в мир недалекого будущего, навеянный бадди-муви, хоррорами и боевиками 80-х, включая фильмы Карпентера. По сюжету из-за экспериментальных попыток обуздать энергию ядра Земли наружу вырвалась скверна, которая превратила землю в тину, а людей — в нежить. Для борьбы с ними собирают отряд наемников, так называемых токсичных коммандос, которыми и будут управлять геймеры в количестве до четырех человек. Для бодрого прохождения предусмотрены выбор класса, средства передвижения, большой арсенал огнестрельного и холодного оружия, особые умения и прокачка навыков.
John Carpenter’s Toxic Commando следует ожидать в 2024 году на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. В настоящий момент можно записаться на закрытое бета-тестирование игры.
Помимо этого шутера, презентацию Summer Game Fest посетил Николас Кейдж, чтобы представить самого себя в дополнении к многопользовательскому хоррору Dead by Daylight, стартующем 25 июля. Стало также известно, что в Mortal Kombat 1 появится скин Жан-Клода Ван Дамма, а в озвучании масштабной ролевой игры Baldur’s Gate 3 принял участие Джейсон Айзекс. Кроме того, зрителям показали трейлер третьего сезона «Ведьмака», а Уилл Арнетт презентовал отрывок из грядущей адаптации Twisted Metal с Энтони Маки.
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