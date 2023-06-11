Сергей Гилёв обращает внимание Варвары Володиной на ее проблему с общением в эксклюзивном отрывке из фильма «Голова-жестянка»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент из фильма «Голова-жестянка
».
В центре сюжета — 16-летняя Женя, которую все зовут Жесть. Она сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой девочка стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но достается не только ему, но и родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает друга.
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«Голова-жестянка»: Принцесса Забава здесь больше не живет
Главные роли в трагикомедии исполнили Варвара Володина
, Олег Чугунов
и Сергей Гилёв
, а компанию им составили Татьяна Яковенко
, Анна Попова
, Наталья Кудряшова
, Владимир Селезнёв
, Юрий Ицков
и Елена Муравьёва
.
За режиссуру отвечал Иван Капитонов
, также выступивший соавтором сценария совместно с Серафимой Орловой
. Она написала одноименную повесть, которая легла в основу сюжета фильма. Генеральным продюсером выступил Святослав Подгаевский
, с которым Капитонов сотрудничал над хоррорами, включая сериалы «Пищеблок
» и «Пансион
». Съемки проходили в Сочи.
«Голова-жестянка» вышла в российский прокат 8 июня.
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