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Павел Трубинер и Татьяная Арнтгольц провернут «Операцию "Престол"»

11 июня
2023 год

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11 июня 2023

На «России» в рамках «Русской серии» с 19 по 22 июня состоится премьера восьмисерийной шпионской драмы «Операция "Престол"» с Павлом Трубинером, Татьяной Арнтгольц, Михаилом Горевым, Александром Макогоном, Екатериной Волковой, Марией Малиновской, Владимиром Стекловым, Сергеем Колесниковым, Эдуардом Флёровым, Сергеем Юшкевичем и Вячеславом Разбегаевым. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Павел Трубинер и Татьяная Арнтгольц провернут «Операцию Престол»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

События сериала разворачиваются осенью 1941 года. Вермахт рвется к Москве, немецкие агенты терроризируют советский тыл. Стремясь их нейтрализовать, НКВД начинает игру, в которой филологу Ирине Воскресенской (Арнтгольц) и майору госбезопасности Павлу Нечаю (Трубинер) предстоит изображать семейную пару. Они должны войти в доверие к немногим оставшимся в Москве монархистам и создать подпольную организацию «Престол», которая послужит «приманкой» для немецких спецслужб. Однако один из идеологов возрождения монархии, резидент абвера Порфирий Вересень (Горевой) избегает ареста и скрывается под чужим именем. Операция на грани срыва: Вересень лично знаком с Ириной и в любой момент может разоблачить её «легенду».

Компанию вышеназванным актерам составили Алексей Матошин, Алёна Константинова, Елена Папанова, Николай Ковбас, Никита Дювбанов и другие. Режиссерами выступили Владимир Кильбург и Валентин Донсков при участии Андрея Мармонтова.
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Павел Трубинер и Татьяная Арнтгольц провернут «Операцию "Престол"» фотографии
Павел Трубинер и Татьяная Арнтгольц провернут «Операцию "Престол"» фотографии
Павел Трубинер и Татьяная Арнтгольц провернут «Операцию "Престол"» фотографии
Павел Трубинер и Татьяная Арнтгольц провернут «Операцию "Престол"» фотографии
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