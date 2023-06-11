анонс

Детектив будет состоять из восьми законченных историй по две серии каждая

Сергей Гилёв обращает внимание Варвары Володиной на ее проблему с общением в эксклюзивном отрывке из фильма «Голова-жестянка»

10 июня

В Санкт-Петербурге летом пройдут «Дни африканской культуры и кино»

Первый фестиваль в России, где будет представлена культура Африки во всем ее многообразии, можно будет посетить бесплатно с 25 по 28 июля