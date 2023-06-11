События сериала разворачиваются осенью 1941 года. Вермахт рвется к Москве, немецкие агенты терроризируют советский тыл. Стремясь их нейтрализовать, НКВД начинает игру, в которой филологу Ирине Воскресенской (Арнтгольц) и майору госбезопасности Павлу Нечаю (Трубинер) предстоит изображать семейную пару. Они должны войти в доверие к немногим оставшимся в Москве монархистам и создать подпольную организацию «Престол», которая послужит «приманкой» для немецких спецслужб. Однако один из идеологов возрождения монархии, резидент абвера Порфирий Вересень (Горевой) избегает ареста и скрывается под чужим именем. Операция на грани срыва: Вересень лично знаком с Ириной и в любой момент может разоблачить её «легенду».
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