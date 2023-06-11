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Дарья Седойкина и Яков Шамшин снимаются в третьем сезоне «Стражей Отчизны»

11 июня
2023 год

Новости кино >>
11 июня 2023
Стартовало производство третьего сезона сериала «Стражи Отчизны». Согласно пресс-службе Пятого канала, детектив будет состоять из восьми законченных историй по две серии каждая. Премьера состоится на телеканале уже осенью.

Дарья Седойкина и Яков Шамшин снимаются в третьем сезоне «Стражей Отчизны»
фото: пресс-служба Пятого канала

По сценарию спящие агенты должны помешать проведению операции «Октопус». Ее детали пока не ясны, но последствия могут привести к масштабной катастрофе. Иностранные враги завербовали сотни россиян и с помощью секретных технологий сделали из них неуязвимых убийц. По своей сути все эти люди – такие же спящие агенты, которые живут обычной жизнью, пока встроенный в их тело чип не даст команду на уничтожение противника. Ключ к разгадке вражеских технологий находится в досье покойного генерала Вавилова. Он знал о существовании проекта «Октопус» и много лет изучал методы чипирования агентов-убийц. В целях безопасности Вавилов засекретил свои исследования. Чтобы получить доступ к досье генерала, «Стражам» придется пройти настоящий шпионский квест.

«"Стражи" — это команда, которая представляет интересы нашей Родины. Это герои, настоящие мужчины, и хитрая и умная женщина, которая их сопровождает. Если говорить в целом, то "Стражи Отчизны" – это про доблесть, отвагу и патриотизм», — говорит исполнительница роли Яны Савельевой Дарья Седойкина.

Дарья Седойкина и Яков Шамшин снимаются в третьем сезоне «Стражей Отчизны»
фото: пресс-служба Пятого канала

После смерти Вавилова руководство принимает Краснов. Гуляев узнает, что скоро станет отцом и покидает подразделение. Его место занимает новый, а фактически – старый «Страж» Алексей Буйнов – первый подопечный Вавилова. Он считался не до конца доработанным агентом и иногда давал сбои. К группе присоединяется и сын покойного генерала — кадровый полицейский Николай Логинов, ничего не знавший о своем засекреченном отце. По-прежнему в деле Яна Савельева и влюбленный в нее Иван Строев. По словам Якова Шамшина, играющего Ивана Строева, «наша Яна – это мозг команды. Как раз то, что она не сила, а мозг, рождает в Иване еще большее желание о ней заботиться, спасать. Она — воплощение женщины, которую хочется оберегать».

Агенты переезжают в секретный бункер Григорьева на окраине Петербурга из-за того, что генерал после появления в городе вражеских агентов стал одержим манией преследования. Кроме того, стражам предстоит спасти разработчиков нового российского чудо-оружия, избавить Петербург от экологической катастрофы и предотвратить теракт на многолюдной выставке. «Все сюжеты пока раскрывать не будем, сохраним интригу. Но не сомневайтесь, наших героев ждут смертельно опасные испытания. Краснов окажется в инвалидном кресле, Савельева влюбится в террориста, Григорьева попытаются закодировать враги… Одним словом, волнительных моментов будет достаточно», — рассказал сценарист Андрей Балашов.
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