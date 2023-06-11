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«Ванлав» Вари Яковлевой удостоен Гран-при конкурса короткометражной анимации на фестивале Animafest Zagreb

11 июня
2023 год

Новости кино >>
11 июня 2023

Мультфильм Вари Яковлевой «Ванлав» удостоен Гран-при конкурса короткометражной анимации на Международном фестивале анимационных фильмов Animafest Zagreb 2023, завершимся в хорватской столице 10 июня. Об этом сообщается на сайте смотра.

«Ванлав» Вари Яковлевой удостоен Гран-при конкурса короткометражной анимации на фестивале Animafest Zagreb
фото: message2man.com

«Гран-при фестиваля достается фильму о смене ролей в игре между жертвой и преступником, созданному с несовершенством, грязью и дрожащим стилем, преувеличивающими историю жестокого обращения», — говорится в обращении жюри.

«Ванлав» представляет собой рассказ про то, как в дом к молодой паре приходят незнакомцы. Нежданные гости, пользуясь гостеприимством дома, провоцируют пару на необдуманные поступки, что ведет к разрушению устоявшегося порядка и гармонии внутри семьи. Весной текущего года мультфильму вручили «Икара» за лучшую режиссуру.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   11.06.2023 - 15:44
наверное я ничего не понимаю в анимации. или слишком разбалован красивыми мультиками от пиксар или дисней. читать далее>>
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