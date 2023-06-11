«Ванлав» Вари Яковлевой удостоен Гран-при конкурса короткометражной анимации на фестивале Animafest Zagreb

Мультфильм Вари Яковлевой
«Ванлав» удостоен Гран-при конкурса короткометражной анимации на Международном фестивале анимационных фильмов Animafest Zagreb 2023, завершимся в хорватской столице 10 июня. Об этом сообщается на сайте
смотра.
«Гран-при фестиваля достается фильму о смене ролей в игре между жертвой и преступником, созданному с несовершенством, грязью и дрожащим стилем, преувеличивающими историю жестокого обращения», —
говорится в обращении жюри.
«Ванлав» представляет собой рассказ про то, как в дом к молодой паре приходят незнакомцы. Нежданные гости, пользуясь гостеприимством дома, провоцируют пару на необдуманные поступки, что ведет к разрушению устоявшегося порядка и гармонии внутри семьи. Весной текущего года мультфильму вручили «Икара» за лучшую режиссуру.
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