Ремейк «Лепрекона» поставит дебютант Фелипе Варгас

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Главная тема «Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»

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Интервью Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу» Актер — о фильме «Снегирь», съемках в море и режиссерских амбициях

Интервью Иван Капитонов: «Если подростковый фильм не интересен 35-45-летним, то он не будет интересен и подросткам» Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»