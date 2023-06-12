Ремейк «Лепрекона» поставит дебютант Фелипе Варгас

Найден режиссер для ремейка «Лепрекона
», над которым работает студия Lionsgate. Согласно THR
, постановку доверят дебютанту Фелипе Варгасу.
Над сценарием корпит Майк Ван Уос, причастный к ремейку «Лило и Стича
», а продюсером выступит Рой Ли
.
Ранее возможностью переосмыслить сюжет интересовался Даррен Линн Боусман
. Он даже обещал вернуть в популярную хоррор-серию Уорвика Дэвиса
. Весной 2022 года впервые заговорили
о новой версии фильма.
Первую часть снял в 1993-м режиссер Ливи Айзекс для студии Trimark. По сюжету освободившийся в наше время от векового заклятья гном ищет украденное у него золото, попутно отправляя на тот свет всех, кто ему мешает, а противостоит ему Тори Рединг. Последнюю воплотила Дженнифер Энистон
, а Уорвик Дэвис сыграл главного героя. Впоследствии Дэвис возвращался к популярному персонажу в пяти сиквелах. В 2014-м серию перезапустили без его участия, из-за чего седьмая и восьмая части уже не пользовались большой популярностью.
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