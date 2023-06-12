Райан Рейнольдс и Кеннет Брана ответят на «Сигнал бедствия»

Спутник телезрителя
11 июня, 23:00, ТВ-3
Новости кино
Создателей фильма отметили за «отвагу и смелость»
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Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
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Актриса борется с болезнью уже 8 лет
Спутник телезрителя
12 июня, 09:30, Пятница!
Интервью
Актер — о фильме «Снегирь», съемках в море и режиссерских амбициях
Интервью
Успешный продюсер – о режиссерском опыте, жанре young adult, мотивах Уэса Андерсона и Аки Каурисмяки в «Голове-жестянке»
Новости кино
Премьера сериала — 13 июня в эфире НТВ
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