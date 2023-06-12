Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэйр подарили голоса персонажам игры Evolutis Duality

12 июня
2023 год

Новости кино >>
12 июня 2023

В рамках мероприятия Guerrilla Collective Showcase 2023 студия Poke Life Studio и издатель PM Studios представили потенциальным игрокам сюжетный трейлер киберпанк-приключения Evolutis Duality.



В новой игре, вдохновленной аниме 80-х, геймеры будут играть за Челси Уильямс, профессионального бойца из Фэнхая, которая отчаянно пытается поддержать своего больного отца. Эту роль озвучила Амелия Роуз Блэйр, игравшая Трейси в Detroit: Become Human Дэвида Кейджа. Ее супруг Брайан Декарт, также известный как андроид Коннор, подарил свой голос сразу четырем персонажам новинки.

Компанию супружеской паре составили Кисси Джонс, Дэйв Фенной, Бен Левин, Роджер Кларк, Эрл Т. Ким и другие актеры.


По сюжету игрокам предстоит участвовать в футуристических боях, применяя самые разные навыки, исследовать мир и историю, разбираться с коррупцией и преступностью, а также отдыхать в квартире Челси.

Релиз Evolutis Duality состоится в ближайшем будущем на ПК в Steam и на консолях.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Уоллес и Громит окажутся в виртуальной реальности
Джон Карпентер работает над кооперативным шутером John Carpenter’s Toxic Commando
Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр посетят Comic Con Russia
Поиск по меткам
игры

анонс

Скорбим

Сильвио Берлускони
12 июня ушел из жизни Сильвио Берлускони.
Хаким Муртазин
12 июня ушёл из жизни актёр Хаким Муртазин.
Станислав Куроптев
8 июня трагически погиб актёр Станислав Куроптев.

День рождения >>

Алексей Барабаш
Алиса Гребенщикова
Ася Домская
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Пётр Скворцов
Александр Сластин
Олег Филипчик
Мануэль Блан
Марио Касас
ДиДжей Куаллс
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Дэйв Франко
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Адипуруш
боевик, фэнтези
Индия, 2023
Астрал. Женщина в чёрном
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Король неба
боевик, драма
Китай, 2023
Король-львёнок
детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Франция, Бельгия, 2022
Герои волшебного леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бразилия, 2022
Золотой инкассатор
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Кровь за кровь
драма, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
На пороге смерти
научная фантастика, фильм ужасов
Испания, 2022
Не буди во мне киллера
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Поворот не туда: Дом зла
боевик, триллер
США, 2022
Проникновение
драма, триллер
США, 2022
Разбой
боевик, драма, криминальный фильм
Киргизия, Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?