Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэйр подарили голоса персонажам игры Evolutis Duality

В новой игре, вдохновленной аниме 80-х, геймеры будут играть за Челси Уильямс, профессионального бойца из Фэнхая, которая отчаянно пытается поддержать своего больного отца. Эту роль озвучила Амелия Роуз Блэйр, игравшая Трейси в Detroit: Become Human Дэвида Кейджа. Ее супруг Брайан Декарт, также известный как андроид Коннор, подарил свой голос сразу четырем персонажам новинки.
Компанию супружеской паре составили Кисси Джонс, Дэйв Фенной, Бен Левин, Роджер Кларк, Эрл Т. Ким и другие актеры.
обсуждение >>