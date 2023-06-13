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Резюме вам больше не потребуется: новый трейлер «Предсмертного списка зомби»

13 июня
2023 год

Новости кино >>
13 июня 2023
Студия BUG FILMS в преддверии премьеры хоррор-комедии «Предсмертный список зомби» опубликовала новый трейлер. Сериал выйдет 9 июля на Netflix.


Жизнь 24-летнего Акиры Тэндо пошла под откос после того, как он устроился на «работу мечты». За три года в офисе истощенный физически и морально сарариман растерял мотивацию, перестал радоваться жизни и погрузился в состояние отчаяния. Однажды Японию охватывает страшная эпидемия, превращающая людей в зомби. Осознав, что ходить на опостылевшую работу больше не нужно, Акира воспрял духом и составил список необходимых дел, которые он должен выполнить прежде, чем сам станет ходячим мертвецом.

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В проморолике звучит вступительная тема Song of the Dead от японского рок-квартета KANA-BOONМоя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде») и финальная песня ShiyuiHappiness of the Dead. Список сэйю также пополнился:

Бывшего риэлтора Кэнъитиро Рюдзаки озвучит Макото Фурукава (Асука Катакура из «Блича: Тысячелетняя кровавая война», Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи»),
а студентку Беатрикс Амерхаузер — Минами Такахаси (Кетцалькоатль из «Дракорничной госпожи Кобаяси», Кикё Кусида из «Добро пожаловать в класс превосходства»).

Резюме вам больше не потребуется: новый трейлер «Предсмертного списка зомби»

Дистопическая манга «Предсмертный список зомби» Харо Асо и Котаро Такаты публикуется в журнале Shogakukan Monthly Sunday Gene-X с октября 2018 года и состоит из 13 томов. В 2022-м мангу номинировали на премию Эйснера в двух категориях: «Лучшее издание международного материала в США — Азия» и «Лучшая юмористическая публикация».

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Netflix плотно взялся за работы Асо: в этом же году выходит лайв-экшн-адаптация «Предсмертного списка зомби», а в 2020-м библиотека стриминг-гиганта пополнилась экранизацией другой популярной работы мангаки — «Алисой в пограничье», продержавшейся два сезона (аниме по ней, кстати, тоже есть).

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Резюме вам больше не потребуется: новый трейлер «Предсмертного списка зомби» фотографии
Резюме вам больше не потребуется: новый трейлер «Предсмертного списка зомби» фотографии
Резюме вам больше не потребуется: новый трейлер «Предсмертного списка зомби» фотографии
Резюме вам больше не потребуется: новый трейлер «Предсмертного списка зомби» фотографии
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