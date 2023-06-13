Резюме вам больше не потребуется: новый трейлер «Предсмертного списка зомби»

Студия BUG FILMS
в преддверии премьеры хоррор-комедии
«Предсмертный список зомби
» опубликовала новый трейлер. Сериал выйдет 9 июля на Netflix
.
Жизнь 24-летнего Акиры Тэндо пошла под откос после того, как он устроился на «работу мечты». За три года в офисе истощенный физически и морально сарариман растерял мотивацию, перестал радоваться жизни и погрузился в состояние отчаяния. Однажды Японию охватывает страшная эпидемия, превращающая людей в зомби. Осознав, что ходить на опостылевшую работу больше не нужно, Акира воспрял духом и составил список необходимых дел, которые он должен выполнить прежде, чем сам станет ходячим мертвецом.
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В проморолике звучит вступительная тема Song of the Dead
от японского рок-квартета KANA-BOON
(«Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
») и финальная песня Shiyui
— Happiness of the Dead
. Список сэйю
также пополнился:
Бывшего риэлтора Кэнъитиро Рюдзаки озвучит Макото Фурукава
(Асука Катакура из «Блича: Тысячелетняя кровавая война
», Миюки Сироганэ
из «Госпожи Кагуи
»),
а студентку Беатрикс Амерхаузер — Минами Такахаси
(Кетцалькоатль
из «Дракорничной госпожи Кобаяси
», Кикё Кусида из «Добро пожаловать в класс превосходства
»).
Дистопическая манга «Предсмертный список зомби» Харо Асо
и Котаро Такаты
публикуется в журнале Shogakukan Monthly Sunday Gene-X с октября 2018 года и состоит из 13 томов. В 2022-м мангу номинировали на премию Эйснера в двух категориях: «Лучшее издание международного материала в США — Азия» и «Лучшая юмористическая публикация».
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Netflix плотно взялся за работы Асо: в этом же году выходит лайв-экшн-адаптация «Предсмертного списка зомби», а в 2020-м библиотека стриминг-гиганта пополнилась экранизацией другой популярной работы мангаки — «Алисой в пограничье
», продержавшейся два сезона (аниме по ней, кстати, тоже есть).
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