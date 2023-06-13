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Жюри Пятого фестиваля «Пилот» возглавит Сергей Урсуляк

13 июня
2023 год

Новости кино >>
13 июня 2023

Стали известны состав жюри и сериалы открытия и закрытия Пятого российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 22 по 25 июля. Согласно пресс-службе смотра, лучших выберут Илья Тилькин, Дарья Мороз, Сергей Титинков и Анна Банщикова под председательством Сергея Урсуляка.

Жюри Пятого фестиваля «Пилот» возглавит Сергей Урсуляк
фото: пресс-служба фестиваля

Профессиональное жюри выберет победителей в номинациях «Лучший пилот сериала», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер сериала» и «Лучшая актриса». Кроме того, в этом году на смотре появятся номинации «Лучший актерский ансамбль» и «Самый ожидаемый сериал», а в рамках церемонии открытия будет вручен специальный приз «Лучший шоураннер». Второй главной наградой фестиваля является приз «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» — победителя определят жители Иваново путем голосования на показах.

В основной конкурсной программе этого года 20 премьерных отечественных сериалов. Откроется фестиваль городским фэнтези «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. На закрытии зрителям покажут новый сериал «Первого канала» – детектив «Охота на Бизона» с Сергеем Безруковым в роли следователя, расследующего убийство манекенщицы.

Читать Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот»

Помимо основного конкурса, на фестивале будет представлена Внеконкурсная программа, показы которой пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново. Регистрация на все показы откроется за несколько дней до старта на сайте «Пилота».
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№ 1
Pumpkin   13.06.2023 - 14:03
меня больше пугает, что в жюри сажают таких актеров, как Банщикова)) ну камон, ребят, да она же совсем никакаЯ ахаха угарно конечно читать далее>>
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