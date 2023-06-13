Жюри Пятого фестиваля «Пилот» возглавит Сергей Урсуляк

Профессиональное жюри выберет победителей в номинациях «Лучший пилот сериала», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер сериала» и «Лучшая актриса». Кроме того, в этом году на смотре появятся номинации «Лучший актерский ансамбль» и «Самый ожидаемый сериал», а в рамках церемонии открытия будет вручен специальный приз «Лучший шоураннер». Второй главной наградой фестиваля является приз «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» — победителя определят жители Иваново путем голосования на показах.
В основной конкурсной программе этого года 20 премьерных отечественных сериалов. Откроется фестиваль городским фэнтези «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. На закрытии зрителям покажут новый сериал «Первого канала» – детектив «Охота на Бизона» с Сергеем Безруковым в роли следователя, расследующего убийство манекенщицы.
Помимо основного конкурса, на фестивале будет представлена Внеконкурсная программа, показы которой пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново. Регистрация на все показы откроется за несколько дней до старта на сайте «Пилота».
обсуждение >>