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Завершились съемки продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью»

13 июня
2023 год

Новости кино >>
13 июня 2023
Завершились съемки криминальной комедии Владимира Зинкевича «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя», сообщает пресс-служба компании Arna Media.

Завершились съемки продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью»
фото: пресс-служба компании Arna Media

Главные роли в сиквеле фильма 2022 года вновь исполнили Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Кристина Строителева и Вячеслав Морозов. Компанию им составили Игорь Ясулович, блогер Керя, сыгравший юного итальянца Луку, и шоумены Дмитрий Красилов и Торнике Квитатиани.

«Во второй части фильма у меня была полная свобода действий: и в плане сценария, и в плане съемок. Здесь я решил затронуть мою любимую тему итальянской мафии. Мы пригласили на съемки итальянского актера Алессандро Демченко, который играл, как бог, просто разрывал на эмоциях (он все понимал с полуслова, хотя общаться нам приходилось через переводчика). Я кайфовал от работы с таким профи, а также с моими любимыми артистами из первой части. Из-за санкций стало сложно с музыкой, но мы справимся», – рассказал режиссер и сценарист Владимир Зинкевич.

Завершились съемки продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью»
фото: пресс-служба компании Arna Media

Алессандро Демченко досталась роль шеф-повара ресторана «Везувий», за который будут бороться представители итальянской мафии и российского криминального мира.

По сюжету «Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы. Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером – шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью. По словам продюсера и CEO Arna Media Надежды Мотиной, зрителей ожидают «много погонь и перестрелок, а также настоящие виртуозные баталии на кухне (героям предстоит даже драка хамоном)».

Завершились съемки продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью»
фото: пресс-служба компании Arna Media

Светлана Камынина, исполнившей роль прокурора Надежды Кузьминой, «очень рада, что наша веселая "киносемейка" вновь собралась на съемочной площадке. И опять наши с Володей Сычёвым "кинодетки", которых играют Кристина Строителева и Слава Морозов, вляпались в историю и оказались в заложниках. Моей героине придется взять оружие в руки и поспешить им на выручку. Только теперь дело мы будем иметь с настоящей и очень колоритной итальянской мафией. Спасибо за это нашему итальянскому коллеге Алессандро Демченко. Это совершенно восхитительный актер из Рима. Он играет в театре, свободно говорит на нескольких европейских языках, много снимается в Италии, Франции и Германии. На площадке мы отметили его день рождения и подарили часы "Луч", пошутили, что это белорусский Rolex».

Помимо профессиональных актеров в фильме снялись и участники съемочной группы. Так в одной из сцен в качестве киллеров появятся оператор Вадим Потеев и режиссер монтажа Михаил Климов. Съемки сиквела комедии «Добро пожаловать в семью» проходили в Минске и продлились 28 дней. Интерьер ресторана «Везувий» построили в павильонах киностудии «Беларусьфильм». Сцены, происходящие по сюжету в тюрьме, снимали в психиатрической больнице. Монтаж фильма планируется завершить до конца лета, а релиз запланирован на 2 ноября этого года.
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№ 1
Pumpkin   13.06.2023 - 14:01
ого, у них даже с музыкой проблемы из-за санкций - как-то блин очень грустно(( но звучит в целом весьма положительно по новому сезону читать далее>>
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Владимир Сычёв и Светлана Камынина снимаются в сиквеле комедии «Добро пожаловать в семью»
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Кристина ВайнасАлессандро ДемченкоВладимир ЗинкевичСветлана КамынинаТорнике КвитатианиДмитрий КрасиловВячеслав МорозовВадим ПотеевВладимир СычёвИгорь Ясулович
фильмы
Добро пожаловать в семьюДобро пожаловать в семью: Повар из Неаполя

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Завершились съемки продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью» фотографии
Завершились съемки продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью» фотографии
Завершились съемки продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью» фотографии
Завершились съемки продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью» фотографии
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