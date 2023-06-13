Новая игра по «Звездным войнам» расскажет про женскую версию Хана Соло

Игроков ожидает приключенческий экшен в открытом мире, чье действие происходит между пятым и шестым эпизодами космической саги. Игровым персонажем заявлена «негодяйка» Кей Весс, женская версия Хана Соло), которая вместе со своим милым компаньоном Никсом ищет свободу и средства, чтобы начать новую жизнь. Ожидаются сражения и воровство, героине также предстоит перехитрить преступные синдикаты галактики, из-за чего она присоединится к самым разыскиваемым в галактике. При этом каждый выбор геймера будет влиять на ее постоянно меняющуюся репутацию.
Подробнее об игре рассказали на шоу Ubisoft Forward, где был продемонстрирован геймплейный ролик, удививший многих скептиков. Тем более, после показа геймплея шутера по «Аватару», насквозь пропитанного элементами серии Far Cry.
В трейлере можно увидеть множество «фишек» игры, от стелса и исследования планет до ухода от погони на спидере и практически бесшовного перехода на космическом корабле в космос (в отличие от грядущего Starfield от Bethesda). Обещают, что в миссиях питомец Никс будем помогать своей хозяйке. В целом игра местами напоминает серии Uncharted с Ноланом Нортом и Star Wars Jedi с Камероном Монахэном.
обсуждение >>