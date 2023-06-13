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Новая игра по «Звездным войнам» расскажет про женскую версию Хана Соло

13 июня
2023 год

Новости кино >>
13 июня 2023

Появились подробности о новой игре по вселенной «Звездных войн» от Ubisoft. В рамках шоу Xbox Games Showcase издательство совместно со студией-разработчиком Massive Entertainment, отвечающей также за создание Avatar: Frontiers of Pandora, показали публике дебютный трейлер Star Wars Outlaws.



Игроков ожидает приключенческий экшен в открытом мире, чье действие происходит между пятым и шестым эпизодами космической саги. Игровым персонажем заявлена «негодяйка» Кей Весс, женская версия Хана Соло), которая вместе со своим милым компаньоном Никсом ищет свободу и средства, чтобы начать новую жизнь. Ожидаются сражения и воровство, героине также предстоит перехитрить преступные синдикаты галактики, из-за чего она присоединится к самым разыскиваемым в галактике. При этом каждый выбор геймера будет влиять на ее постоянно меняющуюся репутацию.

Роль Кей Весс досталась Хамберли Гонсалес, игравшей в сериалах «Темное дитя» и «Наследие Юпитера». Остальной актерский состав пока не озвучен.



Подробнее об игре рассказали на шоу Ubisoft Forward, где был продемонстрирован геймплейный ролик, удививший многих скептиков. Тем более, после показа геймплея шутера по «Аватару», насквозь пропитанного элементами серии Far Cry.

В трейлере можно увидеть множество «фишек» игры, от стелса и исследования планет до ухода от погони на спидере и практически бесшовного перехода на космическом корабле в космос (в отличие от грядущего Starfield от Bethesda). Обещают, что в миссиях питомец Никс будем помогать своей хозяйке. В целом игра местами напоминает серии Uncharted с Ноланом Нортом и Star Wars Jedi с Камероном Монахэном.


Релиз Star Wars Outlaws запланирован на 2024 год, среди платформ заявлены ПК, PS5 и Xbox Series X и S.
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