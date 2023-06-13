Хосе Гарсия пытается пригласить знаменитого художника в свой ресторан в эксклюзивном отрывке из фильма «В ожидании Дали»

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Новости кино В российский прокат выйдет современная версия «Фитиля» В 220 кинотеатрах с 15 июня можно будет посмотреть выпуски мультижанрового киножурнала «Вслух!»

Лайфстайл Эмили Блант призналась, что не готова жертвовать семейными ритуалами ради карьеры Актриса не выбирает между карьерой и семьёй

Спутник телезрителя «Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе 10 июня, 22:30, Первый канал

Интервью Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу» Актер — о фильме «Снегирь», съемках в море и режиссерских амбициях