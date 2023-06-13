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Хосе Гарсия пытается пригласить знаменитого художника в свой ресторан в эксклюзивном отрывке из фильма «В ожидании Дали»

13 июня
2023 год

Новости кино >>
13 июня 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент из комедии «В ожидании Дали».



По сюжету два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом.

«Изнеженное и обласканное солнцем побережье океана, восхитительная сказка об искусстве жизни, любви и кулинарии. Тонко сделано и наполнено радостью», — похвалил картину знаменитый режиссер Гильермо Дель Торо.

Хосе Гарсия пытается пригласить знаменитого художника в свой ресторан в эксклюзивном отрывке из фильма «В ожидании Дали»

Главные роли в фильме исполнили Хосе Гарсия, Иван Массагуэ, Пако Тоус, Николя Казале, Поль Лопес и Клара Понсо. Режиссером и сценаристом является Давид Пужоль, большой знаток личности Сальвадора Дали. Ранее он снял две картины о великом художнике – «Последний шедевр Дали» и «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия», которые были отмечены призами и показаны на крупных международных фестивалях. Новый фильм «В ожидании Дали» становится венцом трилогии, которая уникальна тем, что это первая и единственная серия фильмов о художнике, одобренная Фондом Гала-Дали в связи с великолепным знанием режиссера фигуры мастера.

Лента «В ожидании Дали» выходит в российский прокат 15 июня.
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Два брата создают кулинарные шедевры в трейлере испанской комедии «В ожидании Дали»
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