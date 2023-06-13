Хосе Гарсия пытается пригласить знаменитого художника в свой ресторан в эксклюзивном отрывке из фильма «В ожидании Дали»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент из комедии «В ожидании Дали
».
По сюжету два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом.
«Изнеженное и обласканное солнцем побережье океана, восхитительная сказка об искусстве жизни, любви и кулинарии. Тонко сделано и наполнено радостью», —
похвалил картину знаменитый режиссер Гильермо Дель Торо
.
Главные роли в фильме исполнили Хосе Гарсия
, Иван Массагуэ
, Пако Тоус
, Николя Казале
, Поль Лопес
и Клара Понсо
. Режиссером и сценаристом является Давид Пужоль
, большой знаток личности Сальвадора Дали. Ранее он снял две картины о великом художнике – «Последний шедевр Дали» и «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия», которые были отмечены призами и показаны на крупных международных фестивалях. Новый фильм «В ожидании Дали» становится венцом трилогии, которая уникальна тем, что это первая и единственная серия фильмов о художнике, одобренная Фондом Гала-Дали в связи с великолепным знанием режиссера фигуры мастера.
Лента «В ожидании Дали» выходит в российский прокат 15 июня.
обсуждение >>