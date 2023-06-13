Кинофестиваль Докер откроется документальной драмой «Святая дилемма»

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«Двери открываются быстрее — это правда»: Александра Урсуляк о преимуществах родословной

Режиссер фильмов «За гранью реальности» и «Эбигейл» о своем новом фантастическом проекте «Сквозь время»

Александр Богуславский: «Хочется сделать кино не хуже, чем Нолан»

Третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: Не взрослей, или проиграешь

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