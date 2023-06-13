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Кинофестиваль Докер откроется документальной драмой «Святая дилемма»

13 июня
2023 год

Новости кино >>
13 июня 2023
С 23 июня по 2 июля в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт в девятый раз пройдёт фестиваль «Докер», показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых: Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многие другие.

Кинофестиваль Докер откроется документальной драмой «Святая дилемма»

Лучшие фильмы «Докера 2023» также будут показаны в Санкт-Петербурге на Киностудии «Лендок» с 2 по 13 октября, а также в Ярославле с 18 по 20 сентября на площадке Киномакс «Аура».

Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ — полный и короткий метр, — по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в 7 номинациях. Параллельно состоятся показы специальной секции о ментальном здоровье «Док Терапия», все сеансы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами. Особенностью фестиваля этого года стало расширение программы отечественного кино «Док Станция», которая представит 15 неординарных историй, снятых российскими режиссерами в самых разных регионах страны. По итогам зрительского голосования будет выбран победитель и в этой программе.

Откроется фестиваль в Москве 23 июня премьерой драмы «Святая дилемма» — о двойной жизни католического священника, который решает взять судьбу в свои руки и открыть миру секрет, который он тщательно хранил долгие годы. «Святая дилемма» — документальный «Молодой папа», покоривший сердца зрителей многих стран.

Кинофестиваль Докер откроется документальной драмой «Святая дилемма»
фото: кадр из фильма "Святая дилемма"

В главной конкурсной программе этого года — 10 фильмов из Армении, Венгрии, Германии, Греции, Ирана, Италии, Китая, России, США и Центральноафриканской Республики, которые будут показаны в России впервые. Среди хедлайнеров — мировая премьера российской картины «Последний теплоход» Ильи Желтякова, китайская картина «Долгая дорога домой», армяно-немецкий «Ландшафт», итальянская драма «После моста». В конкурсной программе короткого метра — 10 лаконичных и выразительных работ, в том числе среди три из России: «Ева» Ольги Смирновой, «Фиолетовая страна» Михаила Горобчука и «Цифровое бессмертие» Никиты Аниськина. Закроется фестиваль 2 июля мировой премьерой напряженного детективного триллера Юлии Бобковой «Беглецы».

Параллельно с кинопоказами совместно с Московской школой кино пройдут профессиональные дискуссии: восприятие звука и особенности работы звукорежиссеров и композиторов в неигровом кино; мастерство режиссеров монтажа; ошибки системы обучения и нехватка талантов; будущее авторского дока и вызовы, которые стоят перед режиссерами и продюсерами сейчас, – эти и другие волнующие темы будут подняты во время открытых встреч, круглых столов и мастер-классов.

Кинофестиваль Докер откроется документальной драмой «Святая дилемма»
фото: кадр из фильма "Последний теплоход"

Отдельное место в деловой программе фестиваля займет дискуссия «Искусственный интеллект vs. кино», которая будет организована в содружестве с давним партнером фестиваля — ведущей в России и СНГ многопрофильной группой ИТ-компаний «ЛАНИТ». Кстати, постер Докера 2023 тоже создан искусственным интеллектом и доработан дизайнером Дмитрием Валовым.

«Мы, как и прежде, следуем за реальностью и её вызовами. Системы искусственного интеллекта могут представлять как серьезные риски для привычного жизненного уклада человечества, так и влиять на улучшение жизни различных обществ и всеобщего прогресса. Но не замечать ИИ больше нельзя. Он прямо здесь, взирает на нас, впитывает информацию и готовится к взаимодействию. Станет ли диджитал-сознание нашим другом, зависит только от нас», — признаются организаторы фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Полное расписание и билеты на показы — на сайте midff.ru. Билеты на показы также доступны на сайте Каро.Арт.
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