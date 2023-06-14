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Киностудия им. Горького переходит в собственность Москвы

14 июня
2023 год

Новости кино >>
14 июня 2023

Киностудия им. Горького переходит из федеральной собственности в собственность Москвы в целях развития создаваемого в столице кинокластера, согласно указу Президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Киностудия им. Горького переходит в собственность Москвы
фото: Сайт Сергея Собянина

Глава государства поручил правительству в двухмесячный срок обеспечить передачу 100% акций киностудии в собственность Москвы.

В своем блоге мэр столицы Сергей Собянин отметил, что масштабная модернизация студии позволит через несколько лет создать в Москве еще одну креативную площадку со всем необходимым для полного цикла производства кино.

«Как и другие государственные производители кино, Киностудия им. Горького не избежала упадка в 1990-е. Длительное время она почти ничего не производила. Главное здание и студийный комплекс находились в аварийном и предаварийном состоянии. Но, к счастью, студию удалось сохранить. И в последние годы черная полоса в ее истории постепенно сменяется белой. К руководству пришла новая управленческая команда. В производстве находится 12 проектов игрового и 16 – неигрового кино», — добавил Собянин.
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