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Роман Маякин выйдет на след киллера в сериале «Законник»

14 июня
2023 год

Новости кино >>
14 июня 2023

В Москве стартовали съемки сериала «Законник» с Романом Маякиным и Александром Устюговым в главных ролях. Режиссером и сценаристом проекта выступает Денис Карышев. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занимается производством проекта по заказу НТВ.

Роман Маякин выйдет на след киллера в сериале «Законник»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету жизнь бывшего следователя Кирилла (Маякин) стремительно катится под откос: последние несколько лет он живет «на автопилоте», каждый день оплакивая свое счастливое прошлое. Пока однажды криминальный авторитет нанимает его найти и остановить киллера, который хочет его убить. Для Кирилла это будет не просто работа, а долгожданная месть – три года назад по вине этого человека погибла его дочь. Вот только киллер не убивает сам – за него всю работу делает смертоносный вирус. Он уже в крови жертвы, и никто не знает, как его остановить. Никто, кроме него – бывшего законника, волею судьбы оказавшегося на службе у мафии.

«Проект я начал писать во время локдауна, в самый разгар пандемии, во время бесконечных дискуссий на тему «искусственного или естественного происхождения» COVID-19. Для меня создание этой истории стало своего рода терапией, способом противостояния всеобщей панике и истерии. Поэтому несмотря на то, что кино это максимально жанровое, определенная доля авторского восприятия окружающей нас реальности в нем безусловно присутствует. Конечно, я консультировался со специалистами. И прежде всего меня волновал главный вопрос: «Может ли подобная история – чисто гипотетически – произойти в реальной жизни?» Ответ специалистов, меня отчасти напугал, а отчасти – вдохновил. Чем именно? На этот вопрос ответит уже само кино», — рассказал режиссер и сценарист сериала Денис Карышев.

Постановщик также отметил, что кастинг был сложным и главных героев искали долго. Он уверен, что Маякин и Устюгова предстанут в совершенно новых для себя образах и удивят зрителей. В проекте также заняты Аглая Шиловская, Дмитрий Власкин, Евгений Санников, Анар, Олег Савцов, Владимир Селезнев и Юлия Волкова.

Роман Маякин выйдет на след киллера в сериале «Законник»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Мой персонаж сильный, мощный, с интересной сюжетной линией – он становится жертвой киллера, но его смерть отсрочена, а жизнь превращается в игровой квест, где он пытается разобраться, как же ему остаться на этом свете. Мой герой – двигатель истории, у него есть жесткие временные рамки, и все его существование становится более концентрированным, в том числе и поэтому его интересно играть. В сюжете заложены четкие драматические пружинки, которые позволяют моему герою совершать какие-то поступки и находить им оправдание, потому что он очень-очень хочет жить», — отметил Александр Устюгов.

Премьера сериала «Законник» состоится на телеканале НТВ.
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Роман Маякин выйдет на след киллера в сериале «Законник» фотографии
Роман Маякин выйдет на след киллера в сериале «Законник» фотографии
Роман Маякин выйдет на след киллера в сериале «Законник» фотографии
Роман Маякин выйдет на след киллера в сериале «Законник» фотографии
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