Объявлена программа VII фестиваля нового российского кино «Горький fest»

В основную конкурсную программу кинофестиваля «Горький fest», который пройдет с 7 по 13 июля в Нижнем Новгороде, вошли 16 фильмов. Среди них мистическая история Романа Михайлова «Наследие»
, мелодрама Наталии Кончаловской «Все время на свете»
и «Легенда о самбо»
— историческая лента о создателях советской школы единоборств. Программа смотра объявлена 14 июня на пресс-конференции в ТАСС.
В конкурсной программе фестиваля 4 полных метра. «Все время на свете» (режиссер Наталия Кончаловская) — история взаимоотношений двадцатипятилетних Никиты (Денис Прытков
) и Ксюши (Дарья Котрелёва
), которые, проходя через эпизоды совместной жизни, сталкиваются с кризисом отношений. «Наследие» Романа Михайлова — зимняя сказка о жизни подростка из провинциального ПГТ, которому предстоит совершить отпевание старообрядца (по совместительству — местного колдуна), которого отказываются хоронить по православных обычаям местный батюшка и все жители поселка. «Легенда о самбо» — история появления национального искусства самообороны и конфликтов, возникших между его создателями: бывшим белым офицером Виктором Спиридоновым и разведчиком Василием Ощепковым. Также в программе смотра лента Анастасии Кувшиновой и Арины Шевцовой «Роковая клятва»
и документальные проекты: «Жизнь по вызову. Док» Родиона Чепеля
(отсылающий названием к оригинальному сериалу
онлайн-кинотеатра Kion), история изобретателей с российских окраин «Опытным путем»
(режиссер Владимир Головнёв
) и проект «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь время, и что он там нашел»
о поездке знаменитого английского писателя и философа по России второй половины XIX века.
Также на фестивале покажут короткометражные ленты «Наташина мечта»
(реж. Дарья Гароника), «Бабки»
(реж. Любава Яровая), «Утка»
(реж. Антон Грачёв), «Мать»
(реж. Павел Тимофеев), «5 минут на любовь»
(реж. Юлия Трофимова), «Без башни»
(реж. Алексей Кокорин), «Вести из Непала»
(реж. Михаил Балабин), «7:59»
(реж. Никита Белорусов) и «Кукушка»
(реж. Евгений Николаев). Всего на конкурс были присланы более 600 заявок. По традиции фестиваля, первый приз «За вклад в развитие современного кино» будет вручен уже на открытии. В этом году его получит режиссер Алексей Учитель
.
Фильмом открытия смотра станет экшн-триллер Кирилла Кемница «Кентавр»
с Юрой Борисовым
и Анастасией Талызиной
в главных ролях. В рамках внеконкурсной программы смотра состоится показ второй серии документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте»
и громких российских фильмов минувшего года («Мира»
, «Одна»
, «Сердце Пармы»
, «Далекие близкие»
, «Поехавшая»
, «Грозный папа»
). В 2023 году «Горький fest» посвящен 100-летию Леонида Гайдая
, на площадках фестиваля пройдет ретроспективный показ фильмов режиссера. Параллельно будут показаны современные ленты, объединенные в программу «Не Гайдаем единым: российская комедия XXI века». В нее, в числе прочих, войдут фильмы Романа Каримова
(«Неадекватные люди»
, «Гуляй, Вася!»
) и лента Алексея Нужного «Я худею»
.
«Структурно мы в этом году старались принципиально ничего не менять в сравнении с прошлым годом. Существенно изменится, как мне кажется, тональность. В прошлом году тон задавали фигуры Виктора Цоя и Алексея Балабанова, в этом мы отталкиваемся от Гайдая, мимо столетнего юбилея короткого мы просто не могли пройти. А что касается конкурса, то он у нас как всегда предельно разнообразен и сочетает все форматы и жанры (от той же комедии до антиутопии). Отдельно хочется отметить, что несмотря на отсутствие в нашем регламенте обязательного требования примерности, почти все фильмы конкурса — премьеры или вторые показы»
, — сообщил программный директор фестиваля Андрей Апостолов.
В жюри фестиваля 2023 года вошли кинокритик Лариса Малюкова
, режиссер Евгений Сангаджиев
, оператор Юрий Коробейников
, сценарист Екатерина Мавроматис
, продюсер Елена Гликман
. Президент фестиваля — Михаил Пореченков
. В рамках смотра также пройдут дискуссии о развитии индустрии и лекции из образовательной программы Московской школы кино.
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