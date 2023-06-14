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Форум «Российская креативная неделя» состоится в Москве с 3 по 9 июля

14 июня
2023 год

Новости кино >>
14 июня 2023
Фестиваль-форум «Российская креативная неделя» пройдет в Москве с 3 по 9 июля. Форум станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов, сообщают организаторы.

Форум «Российская креативная неделя» состоится в Москве с 3 по 9 июля
фото: Официальная группа ВКонтакте форума «Российская креативная неделя»

В этом году деловая часть форума пройдет в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 7 июля. Спикеры обсудят образ будущего креативных индустрий, креативный суверенитет, тренды в предпринимательстве, актуальные запросы рынков, конкурентоспособность отечественного продукта, а также кадровые вопросы для индустрий. Всего планируется более 100 мероприятий в рамках деловой программы. Участие в ней бесплатное — по предварительной регистрации на официальном сайте события.

Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание с участием заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко и президента АНО «Креативная экономика», директора «Российской креативной недели» Марины Абрамовой, глав крупнейших российских экосистем, топ-менеджеров медиахолдингов, социологов и философов. Заявленная тема дискуссии – «Обеспечение креативного суверенитета. Целеполагание для креативной экономики России».

В ИНТЦ «Ломоносов» будут также организованы выставки, презентации креативных проектов, кинопремьеры, предусмотрен образовательный блок для максимального вовлечения в проект молодой аудитории, открытые интервью с лидерами индустрий. Марина Абрамова отмечает: «В этом году мы изменили подход к формированию программы форума. В кластере "Ломоносов" будут работать пять залов с кросс-индустриальными сессиями. Продукт креативных индустрий всегда существует на стыке рынков – это результат взаимодействия нескольких креативных специализаций. Мы уверены, что форум будет наполнен интересными, актуальными дискуссиями. Станет площадкой для новых бизнес-связей, инсайтов и важных решений».

Форум «Российская креативная неделя» состоится в Москве с 3 по 9 июля
фото: Официальная группа ВКонтакте форума «Российская креативная неделя»


Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на сайте и в группе «Российской креативной недели» ВКонтакте. Кроме того, следить за активностями мероприятия можно с помощью мини-приложения, которое было разработано специально для «Российской креативной недели».

Фестивальная часть «Российская креативная неделя. Москва Фест» пройдет с 3 по 9 июля на более чем 60 площадках. Более 1500 партнеров подготовили предложения и активности для посетителей мероприятия. Главная цель фестиваля – повысить спрос на продукты и услуги московских творческих предпринимателей. Мероприятие объединяет все многообразие креативных индустрий – от флагманов отрасли до самозанятых. Кроме того, на время фестиваля Москва станет глобальным центром притяжения и для международных партнеров из Бразилии, Индии, Турции, Китая, а также стран MENA и Ближнего Востока.
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