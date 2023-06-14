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Стартовали съемки документального веб-сериала «Мексика и Россия: союз двух культур»

14 июня
2023 год

Новости кино >>
14 июня 2023
Стартовали съемки документального веб-сериала «Мексика и Россия: союз двух культур». Цикл посвящен культурным, социальным и историческим связям между двумя странами. Об этом сообщается в Telegram-канале Института развития интернета (ИРИ).

Стартовали съемки документального веб-сериала «Мексика и Россия: союз двух культур»
фото: Пресс-служба Института развития интернета

Из пилотной серии зрители узнают о деталях поездки Сергея Эйзенштейна в далекую страну, а также о судьбе его незавершенного фильма «Да здравствует Мексика!». Одним из первых приглашенных экспертов стал Наум Клейман — специалист по творчеству Эйзенштейна.

Режиссером веб-сериала выступил Глеб Суковатых, выпускник Киношколы «Индустрия». Проект вошел в число победителей конкурса дебютов ИРИ.

Премьера ожидается в ноябре этого года.
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Наум КлейманГлеб СуковатыхСергей Эйзенштейн
фильмы
Да здравствует Мексика!Мексика и Россия: союз двух культур

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Стартовали съемки документального веб-сериала «Мексика и Россия: союз двух культур» фотографии
Стартовали съемки документального веб-сериала «Мексика и Россия: союз двух культур» фотографии
Стартовали съемки документального веб-сериала «Мексика и Россия: союз двух культур» фотографии
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