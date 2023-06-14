Стартовали съемки документального веб-сериала «Мексика и Россия: союз двух культур
». Цикл посвящен культурным, социальным и историческим связям между двумя странами. Об этом сообщается в Telegram-канале
Института развития интернета (ИРИ).
фото: Пресс-служба Института развития интернета
Из пилотной серии зрители узнают о деталях поездки Сергея Эйзенштейна
в далекую страну, а также о судьбе его незавершенного фильма «Да здравствует Мексика!
». Одним из первых приглашенных экспертов стал Наум Клейман
— специалист по творчеству Эйзенштейна.
Режиссером веб-сериала выступил Глеб Суковатых
, выпускник Киношколы «Индустрия». Проект вошел в число победителей конкурса дебютов ИРИ.
Премьера ожидается в ноябре этого года.
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