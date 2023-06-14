Влад Коноплев откроет «Немодельное агентство»

Премьера сериала «Немодельное агентство
» о рынке эскорт-услуг состоится 20 июня на PREMIER, сообщает пресс-служба платформы.
Главный герой Денис (Влад Коноплев
) узнает, что любовь всей его жизни Настя тайно занимается эскортом. В отчаянии парень решает открыть собственное агентство эскорт-услуг и «купить» Настю. Но бизнес, который начинался как авантюра, приносит Денису и его друзьям нескончаемые проблемы.
В кадре компанию Коноплеву составили Дарья Алыпова
, Григорий Верник
, Елизавета Долбникова
, Ангелина Пахомова
и другие. В создании сериала принимали участие девушки, работающие в индустрии эскорт-услуг и пожелавшие остаться анонимными. Режиссером проекта выступил Антон Меньшиков
, в числе продюсеров — Гевонд
и Сарик Андреасяны
.
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