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Влад Коноплев откроет «Немодельное агентство»

14 июня
2023 год

Новости кино >>
14 июня 2023
Премьера сериала «Немодельное агентство» о рынке эскорт-услуг состоится 20 июня на PREMIER, сообщает пресс-служба платформы.



Главный герой Денис (Влад Коноплев) узнает, что любовь всей его жизни Настя тайно занимается эскортом. В отчаянии парень решает открыть собственное агентство эскорт-услуг и «купить» Настю. Но бизнес, который начинался как авантюра, приносит Денису и его друзьям нескончаемые проблемы.

В кадре компанию Коноплеву составили Дарья Алыпова, Григорий Верник, Елизавета Долбникова, Ангелина Пахомова и другие. В создании сериала принимали участие девушки, работающие в индустрии эскорт-услуг и пожелавшие остаться анонимными. Режиссером проекта выступил Антон Меньшиков, в числе продюсеров — Гевонд и Сарик Андреасяны .
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№ 1
Antea13 (Оренбург)   14.06.2023 - 21:37
Очередной одноразовый шлак. Какого лешего тогда снимаются сотни сериалов в год если потом валяются где-то на полках? читать далее>>
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