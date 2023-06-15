Голову не забыла: трейлер мистического детектива «Фарс из убийства девушки-нежити»

Анонсированный
в марте сериал «Фарс из убийства девушки-нежити
» от студии Lapin Track
(«Скиталец Эндры
», «Пингвиний барабан. Фильм
») обзавелся новым трейлером. Премьера детективного аниме намечена на 5 июля.
Бессмертная красавица Ая Риндо, также известная как сыщица, специализирующаяся на монстрах, в результате нападения лишилась тела и теперь передвигается в птичьей клетке с помощью служанки Сидзуку Хасэй. В поисках обидчика жаждущая мести девушка заключает договор с таинственным получеловеком Цугару Синуити, обладающим силой демона. Вместе команда «пользователей клетки» отправляется в опасное путешествие и вступает в противостояние с разными сверхъестественными и магическими существами альтернативной Европы XIX века.
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«Инцидент Кэмоно» — еще один детектив об очень мистических делах
Опенинг Crack-Crack-Crackle
исполнит группа CLASS:y
, а эндинг reversal
— русско-японская певица Anna
. К основному составу
сэйю присоединились:
Энни Кербер
— Саюми Судзусиро
(Кэй Сироганэ
из «Госпожи Кагуи
»).
Шерлок Холмс
— Синъитиро Мики
(Кискэ Урахара из «Блича
»).
Джон Х. Ватсон
— Масаки Аидзава
(Вайпер из «Ван-Писа
»).
Арсен Люпен
— Мамору Мияно
(Осаму Дадзай
из «Великого из бродячих псов
»).
Фантом
— Хиро Симоно
(Дзэницу Агацума
из «Истребителя демонов
»).
Джеймс Мориарти
— Ватару Ёкодзима
(Аллен из «Кэррол и Тьюсдей
»).
Алистер Кроули
— Томокадзу Сугита
(Рудеус Грейрат
из «Реинкарнация безработного
»).
Кармилла
— Рэйна Кондо
(Сакура Коно
из «Хоримии
»).
Виктор
— Итару Ямамото
(Гэмбу из «Доктора Стоуна
»).
Джек-потрошитель
— Сома Сайто
(Тацуми из «Убийца Акамэ!
»).
Нора
— Маая Утида
(Норман из «Обещанного Неверленда
»).
Вера
— Юмири Ханамори
(Сагири Ямада Асаэмон
из «Адского рая
»).
Кая
— Сайма Накано
(Кэрол
из «Папаш-дружбанов
»).
Франшиза «Фарс из убийства девушки-нежити» началась в 2015-м с серии ранобэ Юго Аосаки
. Через год подоспела манга-адаптация от Харуки Томоямы
: новые выпуски выходят в журнале Nemesis по сей день.
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