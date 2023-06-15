Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Голову не забыла: трейлер мистического детектива «Фарс из убийства девушки-нежити»

15 июня
2023 год

Новости кино >>
15 июня 2023
Анонсированный в марте сериал «Фарс из убийства девушки-нежити» от студии Lapin TrackСкиталец Эндры», «Пингвиний барабан. Фильм») обзавелся новым трейлером. Премьера детективного аниме намечена на 5 июля.


Бессмертная красавица Ая Риндо, также известная как сыщица, специализирующаяся на монстрах, в результате нападения лишилась тела и теперь передвигается в птичьей клетке с помощью служанки Сидзуку Хасэй. В поисках обидчика жаждущая мести девушка заключает договор с таинственным получеловеком Цугару Синуити, обладающим силой демона. Вместе команда «пользователей клетки» отправляется в опасное путешествие и вступает в противостояние с разными сверхъестественными и магическими существами альтернативной Европы XIX века.

Читать «Инцидент Кэмоно» — еще один детектив об очень мистических делах
Опенинг Crack-Crack-Crackle исполнит группа CLASS:y, а эндинг reversal — русско-японская певица Anna. К основному составу сэйю присоединились:

Энни КерберСаюми Судзусиро (Кэй Сироганэ из «Госпожи Кагуи»).
Шерлок ХолмсСинъитиро Мики (Кискэ Урахара из «Блича»).
Джон Х. ВатсонМасаки Аидзава (Вайпер из «Ван-Писа»).
Арсен ЛюпенМамору Мияно (Осаму Дадзай из «Великого из бродячих псов»).
ФантомХиро Симоно (Дзэницу Агацума из «Истребителя демонов»).
Джеймс МориартиВатару Ёкодзима (Аллен из «Кэррол и Тьюсдей»).
Алистер КроулиТомокадзу Сугита (Рудеус Грейрат из «Реинкарнация безработного»).
КармиллаРэйна Кондо (Сакура Коно из «Хоримии»).
ВикторИтару Ямамото (Гэмбу из «Доктора Стоуна»).
Джек-потрошительСома Сайто (Тацуми из «Убийца Акамэ!»).
НораМаая Утида (Норман из «Обещанного Неверленда»).
ВераЮмири Ханамори (Сагири Ямада Асаэмон из «Адского рая»).
КаяСайма Накано (Кэрол из «Папаш-дружбанов»).

Голову не забыла: трейлер мистического детектива «Фарс из убийства девушки-нежити»

Франшиза «Фарс из убийства девушки-нежити» началась в 2015-м с серии ранобэ Юго Аосаки. Через год подоспела манга-адаптация от Харуки Томоямы: новые выпуски выходят в журнале Nemesis по сей день.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Папаши-дружбаны»: Краткий курс родительства для тех, кто не знает слов любви
«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
Очумелые ручки: «Доктор Стоун» — аниме, которое надо показывать в школах
Поцелуй навылет: в чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»
«Ван-Пис: Красный»: героев — больше, чем в «Мстителях», а сборы — чем у любого аниме в 2022-м
«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников
Кто хочет стать миллионером? «Доктор Стоун: Рюсуй» рассказывает о капитализме в каменном веке
Подними красный фонарь: «Истребитель демонов». Второй сезон
Поиск по меткам
Lapin TrackАнимацияаниме
персоны
Мамору МияноХиро СимоноТомокадзу Сугита
фильмы
Адский райБличВан-ПисГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДоктор СтоунКлинок, рассекающий демоновКэрол и ТьюздейОбещанный НеверлендПапаши-дружбаныПингвиний барабан. Фильм 1Проза бродячих псовРеинкарнация безработногоСкиталец ЭндрыУбийца Акамэ!Фарс из убийства девушки-нежитиХоримия

фотографии >>
Голову не забыла: трейлер мистического детектива «Фарс из убийства девушки-нежити» фотографии
Голову не забыла: трейлер мистического детектива «Фарс из убийства девушки-нежити» фотографии
Голову не забыла: трейлер мистического детектива «Фарс из убийства девушки-нежити» фотографии
Голову не забыла: трейлер мистического детектива «Фарс из убийства девушки-нежити» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сильвио Берлускони
12 июня ушел из жизни Сильвио Берлускони.
Хаким Муртазин
12 июня ушёл из жизни актёр Хаким Муртазин.

День рождения >>

Иван Агафонов
Анна Ковальчук
Вильма Кутавичюте
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Татьяна Солнцева
Дмитрий Сутырин
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Хелен Хант
Нил Патрик Харрис
Джонни Холлидей
Эрланд Юзефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Адипуруш
боевик, фэнтези
Индия, 2023
Астрал. Женщина в чёрном
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Король неба
боевик, драма
Китай, 2023
Король-львёнок
детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Франция, Бельгия, 2022
Кровь за кровь
драма, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
Герои волшебного леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бразилия, 2022
Золотой инкассатор
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
На пороге смерти
научная фантастика, фильм ужасов
Испания, 2022
Не буди во мне киллера
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Поворот не туда: Дом зла
боевик, триллер
США, 2022
Проникновение
драма, триллер
США, 2022
Разбой
боевик, драма, криминальный фильм
Киргизия, Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram