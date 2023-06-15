Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких

15 июня
2023 год

Новости кино >>
15 июня 2023
Завершился пермский блок съемок нового фильма Владимира Котта «Культурная комедия». Главные роли исполнили Алексей Чадов и Яна Гладких. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», которая выпустит ленту в прокат в 2023 году.

Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Большая часть сцен снималась в исторических локациях Перми и окрестностях Пермской области. Съемки проходили в интерьерах Пермского театра оперы и балета, Института культуры, в парке им. Чехова, а также в живописном Губахинском районе. Жители города приняли участие в сцене празднования 300-летия Перми. Помимо этого, в кадре были задействованы актеры театров, деятели искусства и творческие коллективы Пермского края.

«"Культурная комедия" – кино про каждый город России и про культурные ценности, которые формируют личность русского человека на его малой Родине. Именно это я понял, когда показал пилотную сцену Вадиму Верещагину, а он засмеялся, не будучи пермяком. Круто, что автор идеи Ямур Гильмутдинов и креативный продюсер Данил Троценко создали сценарий, который воодушевил Владимира Котта с первого прочтения. Думаю, зрители получат удовольствие от того, что наш фильм станет развлечением со смыслом», — рассказывает Гавриил Гордеев, генеральный продюсер ленты.

Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В центре истории — пермский чиновник Виктор Летаев (Чадов), равнодушный к миру искусства. Все меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Переживая за потерю поста, Летаев начинает стремительно изучать культурное наследие родного края. В этом ему помогает преподавательница местного института культуры Марина Николаевна (Гладких).

«Мой герой пытается всем угодить. Точно знает, как решать вопросы, идеально в этом разбирается, он прямо мастер власти. Сделал себя сам, и это его положительное качество. Но, что самое интересное, культуры на начальном этапе в нем ноль», — отмечает Чадов.

Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В проекте также приняли участие участие Маргарита Аброськина, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич и другие. Одну из ролей исполнил Юрий Стоянов. «Не знаю, способна ли культура изменить жизнь. Но она способна сформировать, построить и воспитать человека… Изменить вряд ли. Культура — это что-то такое, что не включается в нужное время, это не попить водички, это не съездить на курорт, это то, что должно быть с тобой всю жизнь, с детства. Культура — это не количество прочитанных книг, увиденных фильмов и зарубок в памяти, в скольких музеях был. Это количество понятного, прочувствованного и переданного тебе. Не обязательно родителями с высшим образованием. Человек может поменяться в лучшую сторону. Обязательно должен быть проводник», — уверен артист.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии»
персоны
Маргарита АброськинаАлександра ВелескевичВадим ВерещагинЯмур ГильмутдиновЯна ГладкихГавриил ГордеевАнтон ЕскинВладимир КоттЮрий СтояновДанил ТроценкоАндрей ФедорцовАлексей Чадов
фильмы
Культурная комедия

фотографии >>
Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких фотографии
Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких фотографии
Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких фотографии
Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сильвио Берлускони
12 июня ушел из жизни Сильвио Берлускони.
Хаким Муртазин
12 июня ушёл из жизни актёр Хаким Муртазин.

День рождения >>

Иван Агафонов
Анна Ковальчук
Вильма Кутавичюте
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Татьяна Солнцева
Дмитрий Сутырин
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Хелен Хант
Нил Патрик Харрис
Джонни Холлидей
Эрланд Юзефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Адипуруш
боевик, фэнтези
Индия, 2023
Астрал. Женщина в чёрном
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Король неба
боевик, драма
Китай, 2023
Король-львёнок
детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Франция, Бельгия, 2022
Кровь за кровь
драма, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
Герои волшебного леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бразилия, 2022
Золотой инкассатор
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
На пороге смерти
научная фантастика, фильм ужасов
Испания, 2022
Не буди во мне киллера
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Поворот не туда: Дом зла
боевик, триллер
США, 2022
Проникновение
драма, триллер
США, 2022
Разбой
боевик, драма, криминальный фильм
Киргизия, Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram