Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких

Большая часть сцен снималась в исторических локациях Перми и окрестностях Пермской области. Съемки проходили в интерьерах Пермского театра оперы и балета, Института культуры, в парке им. Чехова, а также в живописном Губахинском районе. Жители города приняли участие в сцене празднования 300-летия Перми. Помимо этого, в кадре были задействованы актеры театров, деятели искусства и творческие коллективы Пермского края.
«"Культурная комедия" – кино про каждый город России и про культурные ценности, которые формируют личность русского человека на его малой Родине. Именно это я понял, когда показал пилотную сцену Вадиму Верещагину, а он засмеялся, не будучи пермяком. Круто, что автор идеи Ямур Гильмутдинов и креативный продюсер Данил Троценко создали сценарий, который воодушевил Владимира Котта с первого прочтения. Думаю, зрители получат удовольствие от того, что наш фильм станет развлечением со смыслом», — рассказывает Гавриил Гордеев, генеральный продюсер ленты.
В центре истории — пермский чиновник Виктор Летаев (Чадов), равнодушный к миру искусства. Все меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Переживая за потерю поста, Летаев начинает стремительно изучать культурное наследие родного края. В этом ему помогает преподавательница местного института культуры Марина Николаевна (Гладких).
«Мой герой пытается всем угодить. Точно знает, как решать вопросы, идеально в этом разбирается, он прямо мастер власти. Сделал себя сам, и это его положительное качество. Но, что самое интересное, культуры на начальном этапе в нем ноль», — отмечает Чадов.
В проекте также приняли участие участие Маргарита Аброськина, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич и другие. Одну из ролей исполнил Юрий Стоянов. «Не знаю, способна ли культура изменить жизнь. Но она способна сформировать, построить и воспитать человека… Изменить вряд ли. Культура — это что-то такое, что не включается в нужное время, это не попить водички, это не съездить на курорт, это то, что должно быть с тобой всю жизнь, с детства. Культура — это не количество прочитанных книг, увиденных фильмов и зарубок в памяти, в скольких музеях был. Это количество понятного, прочувствованного и переданного тебе. Не обязательно родителями с высшим образованием. Человек может поменяться в лучшую сторону. Обязательно должен быть проводник», — уверен артист.
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