Свердловская киностудия приглашает на съемки немого кино 17 июня

Команда Свердловской киностудии снимет немой короткометражный фильм 17 июня в парке Маяковского в рамках фестиваля «Маяковский-фест». Поучаствовать в отборе для съемок в картине смогут все желающие, сообщает пресс-служба киностудии.
фото: Пресс-служба Свердловской киностудии
Мероприятие стартует с мастер-класса, где расскажут о специфике немого кино, после чего будет проведен небольшой кастинг. Выбранные пять человек смогут принять участие в съемках короткометражного фильма по заранее подготовленному сценарию. Основной локацией станет Аллея Маяковского.
После съемок фильма начнет свою работу лекторий. Присутствующие узнают о появлении кино на Урале, знаменитых фильмах, которые снимались в регионе, а также о деятельности и планах Свердловской киностудии. К слову, парк Маяковского в прошлом году стал одной из съемочных площадок для нового фильма киностудии «Сломя голову».
После завершения лектория уже смонтированный немой фильм представят зрителям на большом экране парка. Вечером на летней площадке парка Маяковского покажут романтический хит Свердловской киностудии — «Безымянная звезда».
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