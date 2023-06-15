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Экс-наемник Франсуа Дамьен пытается сменить работу в отрывке фильма «Не буди во мне киллера»

15 июня
2023 год

Новости кино >>
15 июня 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент фильма «Не буди во мне киллера», представляющего микс французской комедии и криминальной истории о жизни бывшего наемного убийцы.



По сюжету беспощадный киллер (Франсуа Дамьен) во время одного из заданий внезапно теряет сознание, и теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперед, летит ко всем чертям. Босс и жена в ярости, ведь мужчина должен зарабатывать. На помощь внезапно приходят соседи. Им в колл-центр как раз требуются добрые и отзывчивые люди, способные «уломать» любого клиента.

Читать рецензию «Не буди во мне киллера»: Неблагодарный труп
В картине также сыграли Ванесса Паради, Уилльям Лебхил и Брюно Подалидес. Режиссерское кресло заняла Сесилия Руо.

«Не буди во мне киллера» уже в прокате.
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Экс-наемник Франсуа Дамьен пытается сменить работу в отрывке фильма «Не буди во мне киллера» фотографии
Экс-наемник Франсуа Дамьен пытается сменить работу в отрывке фильма «Не буди во мне киллера» фотографии
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