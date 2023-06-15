Экс-наемник Франсуа Дамьен пытается сменить работу в отрывке фильма «Не буди во мне киллера»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент фильма «Не буди во мне киллера
», представляющего микс французской комедии и криминальной истории о жизни бывшего наемного убийцы.
По сюжету беспощадный киллер (Франсуа Дамьен
) во время одного из заданий внезапно теряет сознание, и теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперед, летит ко всем чертям. Босс и жена в ярости, ведь мужчина должен зарабатывать. На помощь внезапно приходят соседи. Им в колл-центр как раз требуются добрые и отзывчивые люди, способные «уломать» любого клиента.
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«Не буди во мне киллера»: Неблагодарный труп
В картине также сыграли Ванесса Паради
, Уилльям Лебхил
и Брюно Подалидес
. Режиссерское кресло заняла Сесилия Руо
.
«Не буди во мне киллера» уже в прокате.
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