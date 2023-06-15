Завершена сделка по объединению Wink и more.tv



фото: Пресс-служба «Ростелекома»

Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению онлайн-кинотеатров more.tv и Wink в рамках совместного предприятия (СП). Объединенный сервис будет работать под брендом Wink. Документы по сделке подписали президент «Ростелекома»и генеральный директор НМГв рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба «Ростелекома».Технологическая интеграция платформ more.tv и Wink будет проходить поэтапно. Обе компании заинтересованы в сохранении максимально качественного сервиса для пользователей объединенного онлайн-кинотеатра. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться двумя видеосервисами на действующих условиях. Также будут рассмотрены варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач.Доля «Ростелекома» в уставном капитале СП составит 70%, а НМГ — 30%. Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии». «Ростелеком», в свою очередь, передает онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах.», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.