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Завершена сделка по объединению Wink и more.tv

15 июня
2023 год

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15 июня 2023
Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению онлайн-кинотеатров more.tv и Wink в рамках совместного предприятия (СП). Объединенный сервис будет работать под брендом Wink. Документы по сделке подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор НМГ Светлана Баланова в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Завершена сделка по объединению Wink и more.tv
фото: Пресс-служба «Ростелекома»

Технологическая интеграция платформ more.tv и Wink будет проходить поэтапно. Обе компании заинтересованы в сохранении максимально качественного сервиса для пользователей объединенного онлайн-кинотеатра. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться двумя видеосервисами на действующих условиях. Также будут рассмотрены варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач.

Доля «Ростелекома» в уставном капитале СП составит 70%, а НМГ — 30%. Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии». «Ростелеком», в свою очередь, передает онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах.

«Российский медиарынок переживает серьезную трансформацию в части производства контента, его дистрибуции и монетизации. Новые вызовы одновременно означают и новые возможности. Объединение наших мощностей в союзе с "Ростелекомом", лидером на рынке интерактивного телевидения России, позволит значительно усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на конкурентном российском рынке и создать для пользователей превосходный продукт и сервис. Многолетняя экспертиза НМГ как производителя успешного медиаконтента для разных сред смотрения позволит эффективно выстроить контентную стратегию нового игрока в интересах потребителей и рынка», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
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