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Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота»

15 июня
2023 год

Новости кино >>
15 июня 2023
Объявлена внеконкурсная программа Пятого российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет с 22 по 25 июня в Иванове, сообщает пресс-служба смотра.

Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота»
фото: «Разрешите обратиться»

В рамках программы будут показаны комедии «Галя, у нас отмена!» (СТС) с Максимом Лагашкиным и Настасьей Самбурской в главных ролях, «Кибер Иван» (СТС) о том, как неудачливому актеру приходится играть робота, а также «Телохранители» (ТНТ и PREMIER) про троицу незадачливых боксеров (Олег Гаас, Егор Овчинников и Александр Левин), которым выпадает шанс сменить костюмы со спортивных на классические. Сериал «Чат» (ТНТ и PREMIER) расскажет о четырех подругах, которые выросли вместе, но теперь общаются только в общем чате.

Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота»
фото: «Первый раз»

Также в рамках внеконкурсной программы будут представлены приключенческий сериал «Разрешите обратиться» (Иви) с Андреем Гальченко, Никитой Волковым и Даней Киселевым, разоблачительная комедия «Экстрасенсы», казахстанская мелодрама «Таргет», анимационный сериал «Объяснялкины» (Кинопоиск) о семье, решившей снимать любительское научпоп-шоу, детектив с элементами триллера «Все, что захочешь» с Игорем Грабузовым в главной роли и подростковая драма «Первый раз» (PREMIER и RUTUBE) от режиссера Ивана Плечева, чей сериал «Солдаут» был назван лучшим на «Пилоте» в 2021 году.

Внеконкурсные показы этих проектов пройдут 23 и 24 июня в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново. Вход на сеансы свободный, без регистрации.

Ранее была объявлена основная конкурсная программа смотра, куда включено 20 новых российских сериалов, и состав жюри.
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№ 1
Виталий Пекарев   15.06.2023 - 19:35
Интересных проектов мало, подробностей практически нет. Из всех только "Первый раз" более менее захотелось посмотреть. Подростковые сериалы сейчас делают хорошо читать далее>>
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Пилот
персоны
Никита ВолковОлег ГаасАндрей ГальченкоИгорь ГрабузовДаниил КиселёвМаксим ЛагашкинАлександр Левин (II)Егор ОвчинниковИван ПлечевНастасья Самбурская
фильмы
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