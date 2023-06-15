Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота»

Объявлена внеконкурсная программа Пятого российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет с 22 по 25 июня в Иванове, сообщает пресс-служба смотра.
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В рамках программы будут показаны комедии «Галя, у нас отмена!» (СТС) с Максимом Лагашкиным и Настасьей Самбурской в главных ролях, «Кибер Иван» (СТС) о том, как неудачливому актеру приходится играть робота, а также «Телохранители» (ТНТ и PREMIER) про троицу незадачливых боксеров (Олег Гаас, Егор Овчинников и Александр Левин), которым выпадает шанс сменить костюмы со спортивных на классические. Сериал «Чат» (ТНТ и PREMIER) расскажет о четырех подругах, которые выросли вместе, но теперь общаются только в общем чате.
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