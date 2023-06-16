Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу

анонс

15 июня

Сериалы «Разрешите обратиться», «Галя, у нас отмена!» и «Кибер Иван» вошли во внеконкурсную программу «Пилота»

Их покажут 23 и 24 июня в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново