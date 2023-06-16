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Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу

16 июня
2023 год

Новости кино >>
16 июня 2023
XVII Международный кинофестиваль им. Тарковского «Зеркало», который пройдет в Ивановской области с 30 июня по 5 июля, объявил конкурсную программу, сообщается на сайте смотра.

Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу
фото: К/ф «Висента Б.»

В международном конкурсе представлено 8 фильмов из 12 стран мира. В их числе участник «Венецианской недели критики», сербская сюрреалистическая драма «Вы видели эту женщину?», «Брайтон 4» Левана Когуашвили, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, китайский мультижанровый триллер «Ветер расскажет» с Ли Каншэном в главной роли, трогательная дебютная работа Шарлотты Лебон о первых подростковых чувствах «Соколиное озеро», также показанная в Каннах, драма «Висента Б.» из конкурсной программы МКФ в Сан-Себастьяне, жизнеутверждающий «Фремонт» из конкурса Сандэнса о жизни молодой пакистанской эмигрантки в США, индийская драма «Шивамма» и дебютный фильм Антона Ермолина «Ниша», спродюсированный Алексеем Учителем.

Также на фестивале будет представлена программа российского кино «Свои», куда вошли «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Петрополис» Валерия Фокина, «Сестры» Ивана Петухова, «За нас с вами» Андрея Смирнова, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Айта» Степана Бурнашева, «Плотник» Авдотьи Смирновой, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой.

Откроется киносмотр 30 июня на Центральной площади города Юрьевец большим концертом музыки Эдуарда Артемьева с симфоническим оркестром. Закрытие фестиваля впервые пройдет в творческой резиденции на ивановском ж/д вокзале. В последний день «Зеркала-2023», после подведения итогов, здесь состоится российская премьера фильма-обладателя «Золотой пальмовой ветви» 76-го Каннского кинофестиваля — «Анатомия падения» Жюстин Трие.
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