Кинофестиваль «Зеркало» объявил программу

XVII Международный кинофестиваль им.
Тарковского
«
Зеркало
», который пройдет в Ивановской области с 30 июня по 5 июля, объявил конкурсную программу, сообщается на
сайте
смотра.
фото: К/ф «Висента Б.»
В международном конкурсе представлено 8 фильмов из 12 стран мира. В их числе участник «Венецианской недели критики», сербская сюрреалистическая драма «
Вы видели эту женщину?
», «
Брайтон 4
»
Левана Когуашвили
, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, китайский мультижанровый триллер «
Ветер расскажет
» с
Ли Каншэном
в главной роли, трогательная дебютная работа
Шарлотты Лебон
о первых подростковых чувствах «
Соколиное озеро
», также показанная в Каннах, драма «
Висента Б.
» из конкурсной программы МКФ в Сан-Себастьяне, жизнеутверждающий «
Фремонт
» из конкурса Сандэнса о жизни молодой пакистанской эмигрантки в США, индийская драма «
Шивамма
» и дебютный фильм
Антона Ермолина
«
Ниша
», спродюсированный
Алексеем Учителем
.
Также на фестивале будет представлена программа российского кино «Свои», куда вошли «
Один маленький ночной секрет
»
Наталии Мещаниновой
, «
Петрополис
»
Валерия Фокина
, «
Сестры
»
Ивана Петухова
, «
За нас с вами
»
Андрея Смирнова
, «
Снегирь
»
Бориса Хлебникова
, «
Айта
»
Степана Бурнашева
, «
Плотник
»
Авдотьи Смирновой
, «
Клетка ищет птицу
»
Малики Мусаевой
и «
Не хороните меня без Ивана
»
Любови Борисовой
.
Откроется киносмотр 30 июня на Центральной площади города Юрьевец большим концертом музыки
Эдуарда Артемьева
с симфоническим оркестром. Закрытие фестиваля впервые пройдет в творческой резиденции на ивановском ж/д вокзале. В последний день «Зеркала-2023», после подведения итогов, здесь состоится российская премьера фильма-обладателя «Золотой пальмовой ветви» 76-го Каннского кинофестиваля — «
Анатомия падения
»
Жюстин Трие
.
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