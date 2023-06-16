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«Патриот» вернется с четвертым сезоном

16 июня
2023 год

Новости кино >>
16 июня 2023
Началась работа над сценарием четвертого сезона комедийного проекта «Патриот» о бывшем спецназовце Сане Кучине, который мечтает сделать свой родной городок лучшим в мире. Премьера ожидается в 2024 году, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, который занимается производством сериала совместно с компанией Good Story Media.

«Патриот» вернется с четвертым сезоном
фото: Пресс-служба ТНТ

В четвертом сезоне главный герой – Саня Кучин, уверенный в том, что каждого человека можно перевоспитать, вернется на работу в уже хорошо известный зрителям магазин «Мечта», который был основной локацией для первых двух сезонов. В новых эпизодах Сане предстоит выяснить, кто отец ребенка Кати Тетериной – он или полицейский Журавль. Еще Кучину придется разбираться в непростых отношениях с девушкой его судьбы Ленкой и, конечно, как и прежде, следить за моральным обликом своего окружения и земляков.

К своим ролям вернутся Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алена Савастова, Алексей Базанов, Евгения Капралова, Дмитрий Журавлев, Валентина Лукащук, Антон Риваль, Владимир Афанасьев и другие. Новые персонажи пока держатся в секрете. За сценарий отвечают Леонид Коньшин, Алексей Базанов, Александр Кагарманов и Сергей Андриянов, а режиссерское кресло вновь займет Николай Бурлак.

«В новом сезоне всё будет нормально! Саня Кучин вернется в родной город, чтобы сделать свой дом лучшим местом на земле. Он будет заниматься семьей и своими отношениями. Приключения Сани начнутся с возвращения магазина «Мечта». Не беспокойтесь, все любимые персонажи останутся с нами, а всех нелюбимых мы прогнали. Новый сезон будет максимально смешной и понятный для каждого», — говорит Леонид Коньшин, сценарист и креативный продюсер проекта.

Планируется, что съемки четвертого сезона начнутся в конце осени.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   16.06.2023 - 16:12
И вот этот сериал стал народным... мдаааа читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Патриот» вернется с четвертым сезоном фотографии
«Патриот» вернется с четвертым сезоном фотографии
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